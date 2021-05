Na nenajavljenom skupu bilo ih je stotinjak, svi odjeveni u crno s transparentom 'Koljači i zločinci tabu su tema. Hrvate se u zatvor za uzvike sprema'.

- Ovo je bilo spontano okupljanje dogovoreno u kraćem vremenskom periodu. Imali su transparente ali, koliko je nama poznato, nije bilo uzvikivanja. Trenutno se to još istražuje i ako dobijemo dojavu da je ipak bilo uzvikivanja, utvrdit ćemo tko je to činio i postupiti prema protokolu - rekao je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske županije.

- Ljudi su pili kavu, lijep je sunčan dan. Odjednom su počeli prolaziti ljudi u crnom, svi smo utihnuli od straha - rekla nam je čitateljica.

Po policijskoj procjeni, okupljenih je bilo između 150 i 200, a okupili su se kod križa u Vukovaru u 11 sati. Razišli su se dva sata kasnije. Kažu da su kontrolirali skup tijekom kojega nije bilo nikakvih incidenata. Još im nije poznato zašto su se dečki okupili ali je vjerojatno uzrokovano prošlotjednim skupom u Borovu.

- Vukovar je slobodan grad, a nama je važno da nije došlo do nikakvih incidenata - rekao je Živković.

No predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar kaže za Novosti da je čuo za to okupljanje, s obzirom na to da su ga zvali brojni Vukovarci, posebno oni koji su mislili lijepi nedjeljni dan provesti vani te da je ipak došlo do incidenta.

- Znamo da su ljudi uznemireni, posebno nakon onog što je bilo prošlu nedjelju u Borovu. Ljudi zovu i pitaju što se događa. U strahu su i zatvaraju u svoje kuće. Obzirom da smo bili na drugom mjestu s delegacijom iz Novog Sada, nisam u potpunosti upoznat sa svime što se dogodilo. Koliko znam, kraj križa su samo izvjesili transparent. Međutim, kod restorana „Mornar“, oko 11 sati ujutro, došlo je do incidenta, jer ja ta skupina izvikivala „Ubij Srbina“ na što je policija reagirala. Vjerujem da je do svega došlo zbog bunta jer su privedeni oni koji su prošlu nedjelju u Borovu skandirali slične parole pa su privedeni. Želim da ponovim da su ljudi uznemireni – kaže Kolar.