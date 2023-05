Oleg Butković: 'Tomaševićeva najava povećanja poreza je politički skroz nepismena'

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković ocijenio je u ponedjeljak „politički nepismenom” najavu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da će ukidanje prireza nadoknaditi maksimalnim stopama poreza na dohodak.

„U ovom trenutku govoriti da ćete uvesti maksimalnu stopu poreza na dohodak i to najaviti građanima, to morate biti politički nepismeni”, kazao je Butković nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a.

„Govoriti u pola fiskalne godine da će se ljudima uvesti maksimalna stopa poreza na dohodak, što je ostavljeno kao mogućnost, mislim da nije pametno budući da će Zagreb imati povećanje prihoda i u ovoj godini. Rekao bih da je to neki inat onome što radi vlada, to nije dobra poruka građanima”, dodao je.

Najavu Tomaševića o poskupljenja prijevoza za stanovnike okolnih gradova ocijenio je također nekorektnom i neosnovanom.

Butković je ponovio da su prihodi lokalnih jedinica od 2017. do 2022. porasli za 7,5 milijardi kuna, a u Zagrebu oko 40 posto. Prihodi će im, kaže, rasti još više kroz 2023. s obzirom na rast minimalnih i prosječnih plaća.

Govoreći o trošenju novčanih sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu nakon potresa, što je bila tema i na sjednici Vlade, Butković je naglasio da stojimo jako dobro.

Kada je riječ o petrinjskom potresu potrošeno je 120 posto, a kada je riječ o zagrebačkom potresu 94 posto, rekao je.

Butković: Nebuloza je da se ubrzanje obnove tempiralo uoči izborne godine

Odbacio je teze oporbe da se ubrzanje obnove tempiralo uoči izborne godine nazvavši to nebulozama.

„Ulazimo u tu godinu i sve više ćete čuti takvih nebuloza”, izjavio je.

Za obnovu privatnih kuća kazao je da je aktivno 1 004 gradilišta, da ima određenih kašnjenja kod dijela izvođača, no, da se i tu očekuju pomaci i intenziviranje.

Butković se osvrnuo na rast BDP-a u prvom tromjesečju od 2,8 posto istaknuvši da je to iznad očekivanja te da se i u nastavku godine može očekivati veći rast BDP-a od procjene. Slijedi i turistička sezona koja bi, po pokazateljima, mogla biti bolja od rekordne 2019., naglasio je.

Za najavljeni štrajk državnih službenika i namještenika Butković je kazao kako vjeruje da će se postići dogovor. „Razumijemo zahtjeve, u predizborno vrijeme apetiti rastu svima, no, to nije od jučer”, rekao je i dodao da će Vlada, kao i do sada, voditi odgovornu fiskalnu politiku i slijedom toga dogovoriti ono što je moguće i oportuno.

Za izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da Hrvatska želi rušiti vlast u Srbiji. Butković je kazao da ga ne iznenađuju jer on stalno vidi neke neprijatelje izvan države. "Hrvatskoj niti je stalo niti želi rušiti vlast u bilo kojoj državi, pa tako ne ni u Srbiji”, poručio je.

Upitan o izjavi Mostovog zastupnika Nine Raspudića da je kupovina cjepiva 'pljačka stoljeća', Butković je odgovorio da je to „pucanj u prazno”.

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a bilo je riječi i o 34. obljetnici osnivanja HDZ-a 17. lipnja, a koja će se najvjerojatnije obilježiti 15. lipnja.