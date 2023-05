Tomašević poručio: Vjerujem da progresivne stranke mogu s vlasti u Hrvatskoj maknuti HDZ!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u RTL Direktu. Govorio je o gradnji stadiona, mini Manhattanu, HDZ-u...

Za početak. Ukidanje prireza.

- Ukidanjem prireza znači da će Zagreb ostati bez milijardu kuna što je otprilike 10 posto naših prihoda. Međutim da se smanjuje porezna osnovica jer se povećava osobni odbitak, tu je gruba procjena da ćemo ostati i bez 300 milijuna kuna. Ostat ćemo i u nešto manjem iznosu zato što se povećava plafon plaća godišnjih, kada nastupa ova viša stopa poreza koja je trenutno 30 posto. Imamo nižu stopu od 30 posto i za one najviše plaće stopu od 30 posto - kazao je Tomašević, piše Danas.hr.

Govorio je i o novom projektu na Jarunu, takozvanom 'Mini Manhattanu'...

- To je projekt Jarun Panorama, rotor jug, zemljište je uz rotor, južna obala Save, gradska skupština 2008. godine izglasava GUP za to zemljište. Odlučuje kolika je izgradnja, ogromna je. Ja bih sigurno kao tada zastupnik glasao protiv 2017. prošla vlast izdaje lokacijske dozvole, godinu kasnije prodaje gradsko zemljište privatnom investitoru i u ožujku dolazi poziv investitora dolazi tužbom, vrijedna otprilike 50 milijuna eura, odštete koja bi pala na gradski proračun. Nakon svih dozvola i privatnih zemljišta koje bi mi onda usporavali ili onemogućavali taj projekt. Oko rizika tužbe, ne samo da su mi sve gradske službe to provjerile, da bi izgubili nego su mi i vanjska odvjetnička društva provjerila, da budemo sigurni da je to zaista tako. Uspjeli smo bar smanjiti štetu u toj velikoj izgrađenosti. Uvjerili smo investitora, da grade 350 stanova, a nije predviđen ni jedan vrtić. Kao i sve drugo kako se radilo. Uspjeli smo uvjerili da jednoj od tih zgrada bude vrtić. Jedan dio infrastrukture ide aneksom ugovora na teret investitora, a ne na teret grada", rekao je u razgovoru za Direkt.

Kaže da je gradnja Dinamova stadiona u završnoj fazi rješavanja imovinsko-pravnog pitanja...

Kaže i da zna tko može skinuti HDZ s vlasti...

- Pa mi. Ne vjerujem baš sami, ali u svakom slučaju ili predizbornom, ali ako budemo u stanju vjerujem da će biti postizborne koalicije. Vjerujem da progresivne strane mogu maknuti HDZ s vlasti i da je to potrebno Hrvatskoj", zaključuje.