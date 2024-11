Oluja Bert donijela snijeg i oluje po Europi, tisuće bez struje. Evo kad kod nas očekuju novi snijeg

Više od 60.000 kuća, farmi i poslovnih objekata u Irskoj ostalo je bez struje zbog oluje Bert, olujni vjetrovi uzrokovali su isključenja struje, a najpogođeniji su okruzi na zapadu i sjeverozapadu Irske. Timovi su mobilizirani u pogođenim područjima i odgovaraju na kvarove gdje god je to sigurno - navodi se u priopćenju tvrtke ESB Networks, distributora električne energije u Irskoj.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:14 Oluja Bert | Video: Reuters

U Velikoj Britaniji također je kaos, pogotovo na prometnicama gdje je zbog snijega i leda na cestama došlo do mnogih nesreća. Njihova uprava za ceste izdala je upozorenje za ekstremno vrijeme i preporučila svima koji ne moraju na put, da ostanu kod kuće.

Kako uz obilan snijeg očekuju i obilne kiše, izdana su i upozorenja za poplave u središnjem i južnom dijelu zemlje, piše Sky News.

Kaos i u Njemačkoj

U okrugu Schleswig-Flensburg u njemačkoj saveznoj zemlji Schleswig-Holsteinu u petak je vladao pravi zimski kaos na prometnicama. Zbog velikih količina snijega i leda autocesta A7 je bila djelomično zaleđena. Zbog toga se promet u smjeru sjevera više puta zaustavljao, javili su njemački mediji, a prenosi Fenix-magazin.

Problema za vozače bilo je i na lokalnim prometnicama u Schleswig-Holsteinu. I tu su ceste zaledile i teško je bilo prometovati. U međuvremenu, prve snježne padaline i skliski uvjeti doveli su do nekoliko prometnih nesreća na cestama sjeverne Njemačke.

Prema informacijama policije, tijekom dana već su se dogodila četiri incidenta – kamioni i autobusi koji su stajali bočno u okruzima Segeberg, Ostholstein i Schleswig-Flensburg. Nakon kratkih zatvaranja, ceste su brzo ponovno otvorene. Ozlijeđenih nije bilo.

Sutra nova promjena vremena. Ako volite snijeg uživajte u njemu još danas

Oborinska zona povezana uz brzi kratkotrajni ugriz zime preselila se nad istočni dio Balkanskog poluotoka i premješta se prema Crnom moru. Nad naše krajeve prodro je hladan suh zrak, jača anticiklona, a pritjecanjem hladnog zraka u nižim slojevima atmosfere prizemni tlak zraka raste, piše N1.

Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira ispred Velike Britanije i Irske, produbljuje se, a u sklopu njezine cirkulacije započinje pritjecanje toplog zraka s područja sjeverne Afrike nad zapadno Sredozemlje i Europu.

Najviše snijega palo je u Gorskom Kotaru – Zavižan 30, Plaški 15 i Delnice 14 cm. Zbog porasta temperature i juga koje će zapuhati već sutra krajem dana snijeg će brzo kopnjeti, stoga ako želite uživati u zimskim radostima iskoristite današnji dan i sutra prijepodne.

Danas će vrijeme biti vedro uz jak jutarnji mraz i mjestimičnu maglu. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu jaka mjestimice na udare olujna bura koja će tijekom dana slabjeti, a navečer okrenuti na lebić. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 15C.

Sutra pretežno sunčano uz jutarnju maglu i mraz u unutrašnjosti. Jutarnje temperature od -5 do -8, na Jadranu i uz Jadran od 0 do 4. Poslijepodne jačanje juga te će se na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici naoblačiti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 8 do 14, na Jadranu od 14 do 18C.

Idući tjedan uz jačanje juga promjenjivo oblačno s povremenom oborinom i to uglavnom u utorak i srijedu. Obilnije oborine moguće su na Kvarneru, u Lici i Gorskom kotaru te u Dalmatinskoj zagori. Temperature zraka u porastu.

Novi prodor hladnog zraka sa sjevera i još jedan ugriz zime predviđaju tek za 12 dana u prvom tjednu prosinca.