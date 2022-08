FOTO Oluje siju kaos u Europi: Među poginulima i djeca, vjetar čupao stabla, nosio krovove...

Strašno nevrijeme pogodilo je Austriju u četvrtak, a u petak se zbrajaju štete. Na terenu je tijekom večeri bilo ok 400 vatrogasnih postrojbi s 3000 vatrogasaca.

Udari vjetra u Štajerskoj išli su do 124 km/h, a oko 85.000 kućanstva ostalo je bez struje u četvrtak, no do petka je bez struje i dalje njih 6500. Zbog jake oluje su u prekidu i brojne željezničke linije, javljaju austrijski mediji.

Snažno nevrijeme je u Grazu potrgalo krov supermarketa, a dijelovi su pali na autobus. Srećom, nije bilo ozlijeđenih no jedan je putnik bio u šoku.

Vjetar je nosio stolce, stolove, cvijeće i kišobrane po ulicama u okrugu Leoben. Na društvenim mrežama kruže i snimke nevremena koje je poharalo grad Knittelfeld gdje je jak vjetar odnio krov.

Najgora situacija bila je u Koruškoj. Jak vjetar je iščupao stabla, a posljedice su bile fatalne - poginule su dvije djevojčice, a nekoliko je ljudi ozlijeđeno. Dvoje je ljudi poginulo i u Donjoj Austriji kada je palo stablo.

U okrugu Murtal bilo je velikih šteta, no srećom nema ozlijeđenih. Policija je morala evakuirati 25 ljudi, među kojima je bilo i petero male djece.

Oluja poharala i Italiju

Kako javlja Euronews, najmanje je dvoje ljudi poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno nakon što je jak vjetar poharao Toskanu.

Više od 100 ljudi je evakuirano iz svojih domovima. Muškarac i žena poginuli su u dva različita grada kada je na njih palo stablo.

Petero ljudi poginulo na Korzici

Jako nevrijeme poharalo je i Korziku. Poginulo je najmanje petero ljudi, među njima je i 13-godišnjakinja. Na nju je također palo stablo. Među poginulima su i ribari, kajakaši te nekoliko turista.

U jednom trenutku se oko 350 ljudi vodilo kao nestale nakon što ih je uhvatilo nevrijeme na moru, no svi su pronađeni.

Nevrijeme je pogodilo i Francusku. Oko 1000 kućanstava ostalo je bez struje, a u srijedu navečer su ulice grada Marseillea bile poplavljene, javlja France24.

Najčitaniji članci