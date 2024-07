Oluje u Austriji prouzročile 190.000 udara munje u danu

U zapadnoj saveznoj državi Vorarlberg, padaline u dolini Rajne blizu Bodenskog jezera bile su toliko jake da su se drveća savijala, dok su neke kuće ostale bez krovova, a ceste su bile poplavljene zbog začepljenih odvoda. Zbog velike količine oborinskih voda koje su se slijevale u Rajnu, vlasti su zatvorile područja u blizini rijeke za javnost kao mjeru predostrožnosti.

Austrijska tvrtka za osiguranje od tuče (Österreichische Hagelversicherung) procijenila je ukupnu štetu u Vorarlbergu na oko 1,2 milijuna eura.

Više od 5.000 hektara usjeva uništeno je, priopćeno je.

Ceste u susjednoj saveznoj državi Tirol koje su bile blokirane odronima blata djelomično su ponovno otvorene u subotu.

Ceste Oberinntal i Villgratental ostale su zatvorene. U jugoistočnoj saveznoj državi Štajerskoj, oluje su uzrokovale poplave i padanje drveća.

U susjednoj južnoj saveznoj državi Koruškoj, hitne službe bile su raspoređene na nekoliko jezera kako bi spasile plivače, veslače i surfere koji nisu mogli stići do obale zbog jakih valova.

Oko 40 letova moralo je biti otkazano u petak navečer u bečkoj zračnoj luci zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Around 40 flights had to be cancelled at Vienna Airport on Friday evening due to the adverse weather conditions.