Olujni oblak promašio Hrvatsku 'za dlaku', ali pripazite: Najavili obilne pljuskove za dio zemlje

Hrvatsku je u smiraju radnog tjedna probudilo sunce i toplih dvadesetak Celzijevih stupnjeva. Ipak, drugi dio dana donosi nam kudikamo drugačije vrijeme

DHMZ za ostatak četvrtka prognozira promjenjivo i razmjerno vjetrovito vrijeme. Na Jadranu se očekuje povremena kiša, isto kao i u gorskoj Hrvatskoj.

Foto: DHMZ

- U središnjim krajevima očekuje se i jače naoblačenje. Mjestimice će biti izraženijih pljuskova i grmljavine te obilnije oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu jako do olujno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C - naveli su u prognozi.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao narančasto upozorenje za područje oko Rijeke, Gospića i Kvarnera, žuto za Dalmaciju i Jadran, a kontinentalni dio i Slavonija su u zelenom.

Na stranici Rain Alarm može se vidjeti veliki oblak koji je zahvatio Sloveniju i koji nastavlja svoju putanju iznad Hrvatske, prema Mađarskoj.