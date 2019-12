Olujni vjetar i snijeg zatvorili ceste, do mora samo autima

Zbog olujnog vjetra i snijega za sav su promet zatvorene državne ceste: Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most i Dobroselo-Mazin-Bruvno, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar) i Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle ( I.skupina) na: autocesti A7 čvora Draga-čvor Šmrika i LC58107 Križišće-Kraljevica, a dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II.skupina) na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Senj-Karlobag.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. U prekidu su katamaranske linije: Rab-Lun (Tovarnele)-Rijeka, Split-Hvar-Korčula i trajektna linija: Prizna-Žigljen.

Ujutro još malo kiše, a onda razvedravanje

Postupno kidanje naoblake, a još je u prvom dijelu dana malo kiše moguće na krajnjem jugu, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda Hrvatske za utorak.

Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i ponegdje orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 na kopnu, od 9 do 14 stupnjeva Celzijusovih duž obale i na otocima.

Tema: Hrvatska