Olujni vjetar otpuhao je krov sa staračkog doma u Gornjoj Bistri!

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom pogodilo je Zagreb i okolicu u podne. Vjetar je napravio popriličan kolaps diljem županije, a kako nam javljaju čitatelji, u Gornjoj Bistri je dignuo krov sa jednog staračkog doma!

Foto: Čitatelj 24sata

Iz DHMZ-a su ovakvo olujno vrijeme najavili i za iduće dane, a da je ljetu stvarno kraj, govori i pad temperatura za desetak Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Istru i Kvarner, gdje je moguć razvoj grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Moguća je i pojava tuče i pijavica.

Nevrijeme u Zagrebu