Obavijesti

News

Komentari 0
NEVRIJEME

Olujni vjetar otpuhao je krov sa staračkog doma u Gornjoj Bistri!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Olujni vjetar otpuhao je krov sa staračkog doma u Gornjoj Bistri!
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz DHMZ-a su ovakvo olujno vrijeme najavili i za iduće dane, a da je ljetu stvarno kraj, govori i pad temperatura za desetak Celzijevih stupnjeva.

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom pogodilo je Zagreb i okolicu u podne. Vjetar je napravio popriličan kolaps diljem županije, a kako nam javljaju čitatelji, u Gornjoj Bistri je dignuo krov sa jednog staračkog doma!

Foto: Čitatelj 24sata

Iz DHMZ-a su ovakvo olujno vrijeme najavili i za iduće dane, a da je ljetu stvarno kraj, govori i pad temperatura za desetak Celzijevih stupnjeva.

OGLASILA SE I CIVILNA ZAŠTITA STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme
STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme

DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Istru i Kvarner, gdje je moguć razvoj grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Moguća je i pojava tuče i pijavica. 

21
Foto: Čitatelj 24sata

Nevrijeme u Zagrebu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'
STIŽU TEK 2027.

DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'

Iz Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar kažu da je najgore na istoku Hrvatske gdje je najveća koncentracija peludi ambrozije u zraku.
Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!
IMOVINSKA KARTICA

Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!

Glavinić sjeda u fotelju glavnog državnog inspektora nakon Andrije Mikulića koji je bio uhićen...
STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme
OGLASILA SE I CIVILNA ZAŠTITA

STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme

Očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026