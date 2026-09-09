Iz DHMZ-a su ovakvo olujno vrijeme najavili i za iduće dane, a da je ljetu stvarno kraj, govori i pad temperatura za desetak Celzijevih stupnjeva.
NEVRIJEME
Olujni vjetar otpuhao je krov sa staračkog doma u Gornjoj Bistri!
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Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom pogodilo je Zagreb i okolicu u podne. Vjetar je napravio popriličan kolaps diljem županije, a kako nam javljaju čitatelji, u Gornjoj Bistri je dignuo krov sa jednog staračkog doma!
Iz DHMZ-a su ovakvo olujno vrijeme najavili i za iduće dane, a da je ljetu stvarno kraj, govori i pad temperatura za desetak Celzijevih stupnjeva.
DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Istru i Kvarner, gdje je moguć razvoj grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Moguća je i pojava tuče i pijavica.
Nevrijeme u Zagrebu
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