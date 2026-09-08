STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme

Hrvatsku od srijede, 9. rujna, očekuje izražena promjena vremena uz pljuskove i grmljavinska nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, a potom i u ostalim dijelovima zemlje. Za riječku regiju za srijedu i četvrtak izdano je narančasto upozorenje zbog velike vjerojatnosti razvoja grmljavinskog nevremena, dok su za više drugih područja na snazi žuta upozorenja. Mogući su jaki i olujni udari vjetra, tuča, lokalne bujične i urbane poplave, a na moru nije isključena ni pojava pijavica.

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Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Klara Severić najavila je promjenu vremena koja će Hrvatsku zahvatiti od srijede. Očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Lokalno su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, a na moru i pijavice.

Alarm za gotovo cijelu Hrvatsku

- Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju za srijedu i četvrtak zbog vrlo velike vjerojatnosti za razvoj grmljavinskog nevremena, dok su za više drugih regija izdana žuta upozorenja. Do subote se očekuje i obilna kiša, osobito na zapadu zemlje, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava. S prolaskom hladne fronte stiže i osjetno zahladnjenje - navodi Severić.

Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će doći do postupnog naoblačenja sa zapada. Od sredine dana mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, pri čemu bi pljuskovi lokalno mogli biti vrlo izraženi. Upravo se na riječkom području, a osobito u Istri, očekuje izraženija nestabilnost. Poslijepodne je u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme.

Foto: DHMZ

Uz jače grmljavinske sustave vjetar će prolazno biti jak, ponegdje i olujan. Na riječkom području očekuju se najjači udari vjetra veći od 65 kilometara na sat, a lokalno je moguća i tuča. Zbog intenzivnih oborina postoji opasnost od bujičnih poplava, dok snažan vjetar može prouzročiti štetu na imovini i drveću te probleme u prometu.

Civilna zaštita upozorila građane

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a upozorilo je građane da su za 9. i 10. rujna na pojedinim područjima na snazi narančasta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena i izraženijih pljuskova. Upozorava se i na mogućnost lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče.

Za riječku regiju za srijedu i četvrtak izdano je narančasto upozorenje zbog velike vjerojatnosti razvoja grmljavinskog nevremena. Za srijedu je žuto upozorenje izdano i za osječko, zagrebačko, karlovačko i gospićko područje.

Foto: DHMZ

U četvrtak upozorenja ostaju na snazi na tim područjima, a žuto upozorenje proširuje se i na kninsko i splitsko područje. Na ostalim područjima na kojima su izdana upozorenja stupanj opasnosti je niži.

Ravnateljstvo civilne zaštite poziva građane na poseban oprez tijekom prolaska grmljavinskih sustava te da budu spremni na jača nevremena i zaštite se od udara munja. Mogući su problemi u prometu, prekidi aktivnosti na otvorenom, kao i lokalna oštećenja uslijed vjetra, tuče i obilne kiše.

🟠Prognostičari DHMZ-a izdali su za 9. i 10. 9. narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, uz mjestimice izraženije pljuskove te mogućnost pojave lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuče:

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Unatoč pogoršanju, temperature će još uvijek biti relativno visoke. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 13 i 18 stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 20 do 25 stupnjeva.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će dosezati 28 do 33 stupnja, a na istoku zemlje moguće je i toplije vrijeme.