Zvonimir Filipović iz Velike Pisanice ima 31 godinu i profesor je hrvatskog jezika i književnosti. Radio je u školi do veljače 2016. godine kada se kronično razbolio i ostao nepokretan. Zvoni nije bilo lako sve ove godine boriti se, a 2020. je bila posebno teška zbog pandemije korona virusa. Zvonimir više financijski ne može priuštiti terapije pa je otvorio GoFundMe stranicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegov apel prenosimo u cijelosti:

Dobio sam bakterijsku upalu moždanog debla zbog koje sam se mjesecima borio za život na intenzivnom odjelu Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Nažalost, ostao sam potpuno nepokretan, neko sam vrijeme proveo na respiratoru, hranili su me na sondu, a jedini način komunikacije s bližnjima bilo je pomicanje očima za da/ne. Kada sam dobio bitku za život, krenula je dugogodišnja rehabilitacija .

Doktori su me odmah na početku upozorili da neće biti lako, da će trajati dugo, ali da se nadaju dobrom oporavku s obzirom na moje godine, volju za životom i intelekt. Oporavljam se, postajem sve samostalniji, ali troškovi su previsoki.

Zahvaljujem svima koji su pokazali dobru volju i sve ove godine me podržavali bilo financijski bilo psihološki, organizacijski i na sve druge načine!

Prošle su četiri godine otkako sam započeo rehabilitacijski proces. Do sada sam isprobao sve moguće vrste terapija te pronašao one koje su mi najviše pomogle. A to su: fizikalna terapija, odnosno Bobath-koncept (250 kn/sat), logopedska terapija (u Suvagu i privatno), facijalna elektroterapija s kojom sam prestao zbog nedostatka financijskih sredstava. Volio bih se opet upustiti u jednu seriju tih terapija, ali jedan je tretman 300-tinjak kuna. Vjerujem da bi mi to, uz standardnu logopedsku terapiju, pomoglo da usavršim koartikulaciju i smanjim napetost u glasu. Također, htio bih nastaviti s terapijskimjahanjem jer mi pomaže u razgibavanju zdjelice, ravnoteži, a i samim boravkom u prirodi već dobivam korist (150 kn/30 min.) Zbog oštećenja okulomotornog živca moje se oči ne pokreću u svim smjerovima, stoga idem na terapije vida i plaćam virtualne naočale OCULUS GO pod vodstvom optometrista iz Ljubljane (cijena tih naočala iznosi: 120 € mjesečno, 340 € za 3 mjeseca ili 660 € za 6 mjeseci. Dugo sam imao pauzu zbog nedostatka novaca, ali skupio sam i platio za 3 mjeseca).

I dalje ne gubim nadu da ću biti samostalan u svim aktivnostima dnevnog života. Svakodnevno ulažem jako puno truda i novaca kako bih uspio u svome naumu. I ne planiram stati jer imam dobre rezultate iza sebe.

Znam da je pandemija koronavirusom utjecala na financijsku stabilnost mnogih ljudi. Podržite me ako ste u mogućnosti ili samo podijelite link. Unatoč tome što se trudimo zaraditi lektoriranjem, Ana studentskim poslovima, roditelji poljoprivredom, nije nam dovoljno. Donacijama me spašavate da mirno zaspim, znajući da ću si moći priuštiti terapije i dalje napredovati, da neću biti ostavljen na milost i nemilost zdravstvenog sustava.

Zahvaljujem se svima na podršci! Sretan i blagoslovljen Božić svima!

Podaci za uplatu na žiro račun (s naznakom da se radi o donaciji):

Zvonimir Filipović

IBAN: HR4624840083118046673

Raiffeisen BANK

SWIFT: RZBHHR2X