Omiljeni zagrebački muzej jako stradao u poplavi: 'Šokirao sam se, makete su plivale u vodi...'

U muzeju vlakića najviše je pogođena igraonica za djecu te radionice za stolariju, elektroniku i mehaniku. Preliminarna procjena materijalne štete od poplave je 150.000 kn

<p>Muzej vlakića Backo Mini Express, jedan od najposjećenijih turističkih sadržaja u Zagrebu prije pandemije korona virusa, teško je stradao u poplavi koja je preksinoć zadesila glavni grad.</p><p>- Prvo kad sam ujutro došao moram priznati da je bilo šokantno, podrum je bio bez struje, nismo imali svjetla. Vidio sam da je voda do visine druge stepenice, nisam mogao dalje niti ući. Onda sam zvao prijatelja da odemo po pumpu i od 9 do 4 smo ispumpavali vodu - ispričao nam je vlasnik muzeja Antun Urbić Backo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Šteta od poplave u muzeju vlakića:</strong></p><p>Najviše je stradala elektronika gdje djeca voze vlakiće preko joysticka, no veliki problem je, kako kaže, vlaga u zraku i strah kako će makete to prihvatiti.</p><p>- Pitanje je bude li se šperploča napuhnula i sve se uništilo. U radioni je najveća šteta. Tamo su nam stradale sve šperploče. Sad moramo vidjeti možemo li spasiti ostale daske, odnosno buduće makete - kaže nam Backo.</p><p>Namočili su se i ormari, alat, dijelovi maketa, a kolege mu trenutno pokušavaju spasiti dijelove makete od hrđanja.</p><p>- U potresu se na jednoj maketi srušila lokomotiva, no sad je poplava dala svoje. Početkom 8. mjeseca ćemo za posjetitelje otvoriti vrata, da mogu vidjeti gornje makete koje nisu uništene, ali neke stvari će se morati sanirati malo duže. Naša procjena štete je oko 20.000 eura - dodaje vlasnik muzeja.</p><p>U prostor im je ušlo cca 30.000 litara vode. Uništena je kompletna zaliha drvne građe, veća količina ručnog i radioničkog električnog alata, dio pribora za strojeve za obradu metala, te dio skladišta elemenata za samu maketu, kao što su lokomotive, vagoni, zelenilo, kućice i slično. Stradala je i većina namještaja u tim prostorijama (ormari, radni stolovi, računala i slično). Također, zbog vlage u zraku očekujemo i određenu štetu na samoj maketi, unatoč ventilaciji i naporima da se prostor što prije isuši, napisali su na Facebooku uz fotografije štete.</p><p>Ovako je muzej izgledao prije elementarnih nepogoda:</p><p> </p><h2>Backo Mini Express preko Facebooka traži i pomoć drugih ljudi</h2><p>- Ukoliko biste nam htjeli pomoći kako bismo što prije mogli ponovno stati na noge i otvoriti maketu za posjetitelje, zahvalni smo na svakoj donaciji - poručili su.</p>