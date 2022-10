Omnipotentni delirij samo je iluzija, koju skupo plaćamo svi

Ima tome desetak godina kako smo konstatirali, oslanjajući se na nalaze stručnjaka, da se Hrvatskom proširila pandemija – omnipotentnog delirija. Što je to? To je uvjerenje čovjeka, to jest političara, kako je svemoguć i nekažnjiv. Sanader, Vidošević, Marina Lovrić, Mamić, Škugor, Šurjak – svi su mislili da su jači od sudbine i da im nitko ništa ne može. Ovi novi majstori iz Ine, kojima nije bila dovoljna milijarda kuna, htjeli su - vidimo - proširiti posao, uzeti još koji milijunčić.