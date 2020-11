'On će i dalje biti ministar, u oporbi bi destabilizirali Vladu'

<p>Premijer <strong>Plenković </strong>rekao je u petak kako će <strong>Tomislav Ćorić</strong> i dalje biti ministar iako je oporba pokrenula "vježbu s ciljem destabiliziranja Vlade".</p><p>Zamoljen za komentar oporbenog zahtjeva za opozivom ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića, Plenković je rekao da je oporba pokrenula "nekakvu vježbu s ciljem destabiliziranja Vlade po tri osnove".</p><p>- Prva osnova, istražno povjerenstvo možete tražiti za neku preciznu temu, a ono što su oni napravili je uglavnom jedna papazjanija i kupus kojeg se bilo tko ozbiljan ne može ni sjetiti, a kamoli to predstaviti kao istražno povjerenstvo. Dakle, istražno povjerenstvo - doviđenja, nema ga, niti će biti na tu temu, a naročito ne kao političkog instrumenta, da jedno sredstvo, koje bi trebalo trajati šest mjeseci do lokalnih izbora, ima medijsku pozornost na kojem će oporba stvarati okvir da je HDZ korumpiran - istaknuo je Plenković.</p><p>Druga osnova, rekao je, jest interpelacija na koju je Vlada argumentirano odgovorila, a koja se odnosi na projekt Krš-Pađene.</p><p>- Tu ćemo pokazati da je to projekt koji traje 17 godina, da su u njemu uključene sve Vlade u tom periodu, da je ključna odluka o davanju statusa povlaštenog dobavljača električne energije bila data u Vladi <strong>Zorana Milanovića</strong> - rekao je Plenković.</p><p>O trećoj osnovi, inicijativi za izglasavanjem nepovjerenja ministru Ćoriću, premijer je rekao da su ovaj put izabrali tog ministra.</p><p>- Pogledat ćemo što su napisali, odgovorit ćemo im, održati raspravu, neće dobiti potrebnih 76, i on će i dalje biti ministar. Onda će vjerojatno ići oko ministra Beroša, pa interpelacija o stanju u zdravstvu, i tako, malo ćemo se igrati svih tih mehanizama i instrumenata - ustvrdio je premijer.</p><p>Na pitanje je li HDZ pripremio kandidate za predstojeće lokalne izbore, Plenković je odgovorio kako je HDZ u procesu unutarstranačkih izbora te da je danas zadnji dan za prijavu svih kandidata koji žele voditi županijske, gradske ili općinske organizacije.</p><p>- Nakon toga će novolegitimirani čelnici lokalnih organizacija imati sastanke, dogovarati i programe i kandidate - zaključio je Plenković.</p>