<p>SDP je u saborsku proceduru uputio zahtjev za opozivom ministra gospodarstva <strong>Tomislava Ćorića</strong>, a po tom pitanju ujedinili su cijelu oporbu i s lijeva i s desna. Inicijativu su potpisali svi oporbenjaci, osim IDS-a. SDP-ova <strong>Mirela Ahmetović</strong> ponovila je kako Ćorić više ne može obnašati dužnost ministra zbog uključenosti u niz afera. </p><p>- Ne radimo ovo iz hira ni iz politikantskih razloga, kako bi to htio prikazati HDZ. Vrlo su rijetke prilike kada se čitava oporba ujedini, kao u ovom slučaju. Ovaj čin SDP-a i ostalih klubova je patriotski čin. Mi bismo radije raspravljali o nekim drugim stvarima, kako liječnicima dignuti plaće i platiti im prekovremene sate, kako dodatno pomoći poduzetnicima, kako dignuti neoporezivi dio dohotka ili kako reformirati javnu upravu i pravosuđe, no ništa od toga nije moguće prije nego svi zajedno stanemo u borbu protiv korupcije - istaknula je Ahmetović naglasivši kako "ne postoji neka veća afera, a da u nju nije umočen Ćorić."</p><p>- On je kapetan HDZ-ove korupcijske reprezentacije - dodala je nabrojavši Ćorićeve krimene zbog kojih u Vladi više ne može biti. </p><p>- Afera vjetroelektrane - neosnovano je ubrzao proces realizacije projekta protivno mišljenju vlastite uprave za zaštitu prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ignorirajući potrebu za studijom o utjecaju na okoliš. Afera nacionalnog parka Krka - ponovno je imenovao ravnateljicu Nellu Slavicu unatoč presudi Upravnog suda o poništenju odluke o imenovanju. Potpisao je i to krio od javnosti Memorandum između Janafa i INA-e, kojim se omogućuje transport nafte u Mađarsku, a o riječkoj rafineriji ni spomena - nabrojala je Ahmetović dodavši kako je protiv Ćorića i Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo postupak zbog povezanosti s predsjednikom Uprave Janafa, Draganom Kovačevićem. </p><p>- Sudjelovao je u imenovanju predsjednika Uprave, a svojevremeno se s njim družio, jeo i pio u njegovom privatnom klubu - rekla je dodavši na listu i LNG terminal u Omišlju. </p><p>- Ministar Ćorić tvorac je HDZ-ovog gospodarskog programa, upravo je on od premijera dobio enormno povjerenje usprkos svim teretima na leđima. Taj program se i provodi, nebriga za okoliš, masne provizije, predaja energetske suverenosti u ruke Mađara...Ćorić kaže da se učinci njegova rada vide na svakom koraku i to je točno, posebno na lokaciji u Slovenskoj 9 - dodala je naglasivši kako HDZ neće ušutkati oporbu.</p><p>- Vlada će morati objasniti svaku kunu koja je netragom nestala - poručila je. </p><p><strong>Sandra Benčić</strong> (Možemo) također je naglasila kako korupcija ima samo jedno ime - a to je HDZ.</p><p>- Sama činjenica da je omogućavanje investitoru u Krš-Pađene da zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije po tarifi koja je 118 puta veća od ove koja danas vrijedi i po tome što je Ćorić izbio iz džepova građana minimalno 1,2 milijarde kuna, a govori se i o dvije milijarde u narednih 14 godina, sasvim je dovoljno za njegovu političku odgovornost - poručila je dodavši kako je Ćorić samo ove godine izdao i niz koncesija za istraživanje nafte i plina do 2040.</p><p>- Mi ćemo morati reducirati eksploataciju fosilnog goriva i tim investitorima ćemo morati nadoknađivati štetu, zato što je Hrvatska jedna od potpisnica energy chartera. Prodajom nafte Mađarima, nadalje, po cijeni po kojoj je prodana, postoje procjene da se radi o nekoliko 10-aka milijuna dolara koje smo izgubili samo na tom poslu - dodala je.</p><p>Predsjednica GLAS-a, <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong>, naglasila je kako premijer Andrej Plenković mora doći u Sabor i jasno reći zašto brani ministra.</p><p>- On je njegova odgovornost i hajmo vidjeti koji su to njegovi argumenti za sve ove Ćorićeve nepodopštine - rekla je. </p><p>Ako hoda kao patka, izgleda kao patka, onda se očito i radi o patki, poručuje <strong>Dario Zurovec</strong> (Fokus).</p><p>- Ako se netko druži s ljudima, koji su duboko u koruptivnim radnjama, ako su one česte i ako se povezuju uvijek s istim imenom, onda je to ime duboko, duboko umočeno u korupciju - rekao je naglasivši kako nam na čelu države trebaju sposobni ljudi, a ne premijerovi prijatelji.</p><p><strong>Hrvoje Zekanović</strong>, predsjednik Suverenista, dodao je i kako godinama kasnimo s uspostavom regionalnih centara za zbrinjavanje otpada, nemamo nijedan zaštićeni krajolik te da se ulaže u vjetroelektrane, umjesto u solare.</p><p>- Milijarde kuna se daju, poklanjanju, stranim investitorima za vjetroelektrane koje nisu isplative i koje čine krajobraznu štetu. Otiđite u Krš-Pađene i vidjet ćete stravu i užas - rekao je.</p><p>Premijer Plenković poručio je ovih dana SDP-u da je upravo vlada <strong>Zorana Milanovića</strong> tarife mijenjala dan prije sklapanja ugovora, a Ahmetović poručuje kako je tada ministar bio HNS-ov Ivan Vrdoljak. </p><p>- Mene baš čudi da premijer nije pokrenuo kazneni postupak protiv Vrdoljaka, a to je vjerojatno zbog toga što mu je on super žetončić u Vladi, a ne zaboravimo i da je to stranački kolega Dragana Kovačevića - rekla je.</p><p>Iako su svjesni da od smjene Ćorića neće biti ništa jer nemaju dovoljno ruku za to, ovim činom barem žele otvoriti raspravu o njemu u Saboru i podsjetiti javnost na sve njegove afere.</p><p>- Oporba je proteklih godina pokretala pitanja povjerenja mnogim ministrima, premijer ih je zdušno branio, a svjedoci smo da su mnogi ipak morali otići zbog koruptivnih afera. Tako će i ministar Ćorić - poručila je Ahmetović.</p>