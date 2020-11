'On još ne priznaje poraz, treba mu vremena. Ali zet Jared bi mu trebao reći kad je zaista gotovo'

Republikanci pokušavaju prikupiti najmanje 60 milijuna dolara za financiranje pravnih postupaka u nekoliko država, pa traže donacije, kazali su izvori agenciji Reuters

<p>Nakon objave da je demokrat Joe Biden pobijedio u utrci za Bijelu kuću, republikanski predsjednik Donald Trump i njegovi saveznici jasno su poručili da on ne planira uskoro priznati poraz. </p><p>Predsjednik koji je mjesecima upozoravao na moguću izbornu prevaru bez ikakvih dokaza, obećao je u subotu da će nastaviti pravnu bitku kojom se nada preokrenuti rezultate izbora u državama koje su Bidena učinile pobjednikom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Trumpovi pomoćnici i republikanski saveznici, iako među njima postoje neke nesuglasice o tome kako nastaviti, uglavnom podržavaju njegovu strategiju. </p><p>"Jednostavna činjenica je da izbori nisu nikako završeni. Joe Biden nije se potvrdio kao pobjednik bilo koje države, a pogotovo ne u državama u kojima su rezultati sporni i u kojima je određeno obvezno ponovno brojanje glasova ili u državama koje bi mogle odlučiti o konačnom pobjedniku", rekao je Trump.</p><p>Predsjednikovi saveznici i savjetnici privatno su priznali da su izgledi bivšeg njujorškog biznismena da preokrene izborne rezultate tanki, no nastavljaju pravnu bitku. </p><p>"On bi trebao pričekati ponovno prebrojavanje (...) pa ako se ništa ne promijeni trebao bi odustati", rekao je Trumpov pomoćnik.</p><p>Republikanci pokušavaju prikupiti najmanje 60 milijuna dolara za financiranje pravnih postupaka u nekoliko država, pa traže donacije, kazali su izvori agenciji Reuters.</p><p>"On bi se trebao potruditi da se svaki glas prebroji i tražiti transparentnost", rekao je bivši dužnosnik Bijele kuće.</p><p>Republikanci su upozorili da bi Trump mogao nagrditi svoju ostavštinu ako u konačnici ne prizna poraz, pa čak narušiti svoju buduću političku moć. </p><p>"Neće se moći ponovno natjecati 2024. bude li ga pratio imidž bijesnog gubitnika", rekao je republikanski izvor iz Kongresa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Laura Ingraham koja je pobornica Donalda Tumpa, u izjavi za Fox News pozvala je Trumpa da, kada za to dođe vrijeme, prihvati nepovoljan rezultat "mirno i dostojanstveno", a uvodničar Wall Street Journal's napisao je da Trump "treba dokazati izbornu prevaru".</p><p>"Ako Biden ima 270 elektorskih glasova na kraju prebrojavanja, Trump mora donijeti odluku. Nadamo se da će se u tom slučaju povući dostojanstveno".</p><p>Biden je u subotu izbore dobio prešavši prag elektorskih glasova na temelju rezultata u saveznoj državi Pennsylvaniji. </p><h2>Razumno vrijeme </h2><p>Jedan od Trumpovih savjetnika rekao je da bi predstojnik ureda Mark Meadows trebao zajedno s Trumpom proraditi ideju o priznanju poraza, no ovaj tjedan je potvrđeno da je Meadows zaražen koronavirusom i u samoizolaciji je.</p><p>Bivši savjetnik rekao je da bi potpredsjednik Mike Pence ili Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner mogle biti osobe koje će predsjedniku reći kada je vrijeme, pravi trenutak da uzmakne i prizna poraz. </p><p>"Predsjedniku Trumpu treba vremena da to probavi. Sada je to svježe i nije pametno tražiti da odmah ustukne", rekao je Ari Fleischer koji je bio predstavnik odjela za odnose s javnošću u administraciji Georgea W. Busha.</p><p>"Najbolji način da se ova zemlja održi jedinstvenom je dati predsjedniku razumno vrijeme da prihvati rezultate", rekao je. </p><p>Trumpova kampanja već je izgubila u pravnim pokušajima na sudu u Georgiji i Nevadi da se zaustave prebrojavanja glasova, no uspjela je u Pennsylvaniji u petak kada je sud naredio izbornim vlastima da ne prebrojavaju dio glasačkih listića poslanih poštom. </p>