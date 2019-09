'Bandić ucjenjuje većinu, odbio se pojaviti sa žetončićima'

Iako je Sabor u podne trebao glasovati o raspravljenim točkama dnevnog reda, predsjedavajući Furio Radin izvijestio je zastupnike će je ono pomaknuto za 13 sati. Oporba je prosvjedovala i tražila glasovanje jer u Velikoj vijećnici je prisutna većina od 151 zastupnika.

- Svima je vidljivo da je u Saboru većina zastupnika i molim vas da pristupimo glasovanju kao što ste najavili. Zbog čega se ne može glasati? Zbog toga što Milan Bandić ucjenjuje Andreja Plenkovića! Pa na što ste vi sveli državu - ustvrdio je Gordan Maras (SDP).

Nikola Grmoja (Most) poručio je vladajućima kako je sasvim jasno da ste se naši u neugodnoj situaciji.

- Koalicijski partner Milan Bandić ucjenjuje vladajuću većinu, odbio se sa svoji žetončićima pojaviti u Saboru i sada mi ne znamo što će se događati - kazao je Mostovac.

Radin je kazao da je on samo glasnik vijesti i da nije kriv za vijesti koje donosi. Sabina Glasovac (SDP) ustvrdila je kako je žalosno da rad Sabora ovisi o klubu Milana Bandića.

- On je ucjenjuje samo vladajuću većinu nego i cijelu Hrvatsku i svi smo taoci Milana Badića - kazala je.

Prosvjedovao je i Ivan Lovrinović (PH):

- Oporba je ovdje i možemo glasovati. Pobjegla je ova trgovačka koalicija. Uvedite reda i sačuvajte obraz ovog Sabora - rekao je Lovrinović predsjedavajućem.

'Zakon o GMO-u nije Trojanski konj'

Saborski zastupnici prijepodne su raspravljali o prijedlogu zakona o genetski modificiranim organizmima. Njime se razrađuje primjena i uporaba GMO-a te odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom. Zakon među ostalim propisuje procedure stavljanja GMO-a na tržište, ograničavanja i zabrane uzgoja, označavanja, rukovanja, prijevoza i pakiranja GMO-a, kao i gospodarenja s otpadom nastalim uporabom GMO-a. Pojedini zastupnici stava su da ovaj zakon na mala vrata u Hrvatsku uvodi GMO, a veći broj zastupnika upozorio ih je da ne šire histeriju i paranoju.

Budući da je javnost nakon nedavnih izmjena zakona bila izložena histeriji, Željka Jovanovića (SDP) zanimalo je li Hrvatska postala pokusni kunić za Monsanto i druge velike kompanije koje promoviraju GMO, jesu li naše police preplavljene GMO proizvodima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Željko Plazonić je poručio:

- Koliko ja znam, nismo postali pokusni kunići jer to naše uvođenje direktive EU i implementacija te direktive u naš ondašnji zakon ni na koji način ne dopušta, tako da taj strah je praktično bio, rekao bih apsolutno neopravdan. I ovim zakonom neće biti straha od bilo kakve zlouporabe, nego potpuna kontrole svih onih organizama, koje možemo podnijeti pod nazivom genetski modificiranih organizama - kazao je državni tajnik.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Napomenuo je da ne treba tu misliti samo na biljke.

- Mislimo na ono što danas koristi pacijent ozbiljno bolestan, pogotovo u proizvodnji i uporabi medicinskih proizvoda na bazi genetskih modifikacija. Sjetimo se od cijepljenja pa na dalje, pa će valjda biti jasno koliko takvi organizmi su spasili milijune života, prema tome s te strane bi trebalo ponekad gledati na GMO, a ne samo uzimati u obzir ono što je možda daleko najrizičnije za upotrebu u smislu poljoprivredne ili ine proizvodnje - kazao je.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) ustvrdio je:

- Ovo vidim kao Trojanskog konja u uvođenju GMO-a na mala vrata. Umjesto da ste donijeli zakon da na policama trgovačkih lanaca koje su preuzeli stranci, mora biti ekološka hrana i proizvodi, vi ste nam donijeli ovo. Bog dragi zna koliko smo tisuća tona mesa pokvarenog iz europskih skladišta, južnoameričkih pojeli ovdje u Hrvatskoj. Nemamo sada sljedivost hrane, a vi kažete pisat će što je od GMO-a. Sve što vi kažete lažete, jednostavno ova Vlada laže narodu - rekao je Lovrinović.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Državni tajnik uzvratio je kako je Zakon o hrani nešto drugo i da se time praktički u ovome trenutku ne bave nego se predloženim zakonom pojačava sljedivost svih GMO proizvoda.

- Ovaj zakon nije da bi bio Trojanski konj, on nikakve darove ne donosi, on samo pojačava, postrožuje uopće kontrolu i sljedivost svih proizvoda bez obzira na etiologiju i njihovu biološku upotrebljivost od stavljanja na tržište ili u bilo koji oblik korištenja tih lijekova pa i do trenutka kada treba te proizvode ili posljedice upotrebe GMO-a uništiti. Ovo je samo zakon koji postrožuje sve etape kontrole sljedivosti uporabe, korištenja i efekata na ljudski organizam GMO-a koji ne moraju biti uvijek samo i isključivo i negativni - poručio je državni tajnik.

U raspravi se moglo čuti da nam europsko zakonodavstvo omogućuje da bez pravnih posljedica i bez da nas progoni Svjetska trgovinska organizacija zabranimo odnosno izuzmemo se iz uzgoja GMO-a.

- Iako su nas optuživali da uvodimo GMO pokazali su se da su zapravo neznalice i bespotrebni proizvođači histerije, budući izmjene koje smo donijeli prije nekog vremena i ovaj zakon idu u korist protivnika GMO, jer se temeljem te deklaracije i ostalih izmjena u Hrvatskoj ograničava, zabranjuje uzgoj GMO-a. Hrvatska je i dalje GMO free od uzgoja zemlja - kazao je Jovanović.

SDP-ovac je napomenuo da danas niti jedna zemlja u svijetu ne može biti potpuno GMO free u punom značenju te riječi jer bi to značilo da se ne mogu provoditi biomedicinska istraživanja, proizvoditi lijekovi ni antibiotici.

- To je složit ćete se nešto što bi bilo pogubno za cijeli svijet - rekao je.

Ivan Ćelić (HDZ) kazao je da ne treba stvarati paranoju kako je zakon "dozvola za trovanje hrvatskog naroda, a njegov stranački kolega Josip Križanić naveo je kako je u prva tri mjeseca 2019. inspekcija Ministarstva zdravstva ispitala 92 uzorka hrane i da su svi bili negativni na GMO, ali i da Ministarstvo poljoprivrede, monitoringom GMO-a, u sjemenju i zelenoj masi u 2018. nije našlo nijedan pozitivan uzorak.