On se ne boji visine: Vozio se na krovu žičare u Dubrovniku...

<p>Tko to visi na krovu žičare, je li to Jackie Chan snima novi film u Hrvatskoj? Kako mu se da 'pentrat' po ovoj vrućini? Zapitali su se Dubrovčani koji su provirili glavama kroz užarene prozore kako bi vidjeli majstora na djelu koji ih je prekinuo u odmaranju dok je sunce u poslijepodnevnim satima pržilo dubrovački asfalt.</p><p>Za obavljanje nekog posla čovjeku su potrebne određene sposobnosti i vještine, no za ovaj posao je potrebno više od navedenih karakteristika. Potrebna je nevjerojatna hrabrost i neustrašivost.</p><p>U tu kategoriju spada jedan radnik iz Dubrovnika koji radi na održavanju žičare, a svojim postupkom je fascinirao sugrađane. </p><p>Naime, jedna Dubrovčanka je na Facebooku objavila videozapis u kojem se radnik nalazi na krovu žičare dok se ona kreće. Očito je riječ o rutinskoj provjeri ispravnosti same žičare koju je neustrašivi radnik odradio sjajno.</p><p>Iako je bio vezan i osiguran, njegova hrabrost i neustrašivost očarala je Dubrovčane. Jer ipak, ne bi svatko samo tako pristao popeti se na krov žičare dok je ona u pokretu.</p><p>Za ovo morate imati ogromna mu*a. I ogromnu plaću...</p>