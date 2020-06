Ona i posinak čekaju bebu, bivši suprug je jako ljut: Spavali su zajedno i dok sam ja bio u kući'

Između njih je razlika od 15 godina. No oni kažu da se vole i da će se uskoro vjenčati. Bivši muž tvrdi da je Marina svojeg posinka zavela i da on prije nje nikada nije imao djevojku

<p><strong>Marina Balmaševa</strong> iz Rusije ima 35 godina, a njezin partner 20. Nedavno su saznali da će postati roditelji. Par je oduševljen.</p><p>- Kad je test pokazao da sam trudna, plakali smo od sreće - kaže Marina koja je na Instagramu objavila video trenutka u kojem su otkrili da će dobiti dijete.</p><p>- Sva sam se tresla, a budući tata je prvo mislio da mu dajem sat, a ne test za trudnoću. Muškarci u nekim trenucima zaista postanu glupi - rekla je.</p><p>Ona je popularna društvena influencerica koja je pobjegla od supruga - i to s njegovim sinom Vladimirom. Kontroverzan par sada se planira vjenčati.</p><p>- Vladimir je dio mojeg života još od njegove sedme godine. Tada sam se udala za njegovog oca Alekseja. Naša veza je počela nakon što je Vladimir došao kući na odmor sa sveučilišta. Tada je imao 19 godina. Vladimir mi je pomagao u kućnim poslovima i u brizi oko petero posvojene djece koju sam ja odgajala s njegovim ocem - kaže Marina. Neki ju optužuju.</p><p>- To sam i očekivala. Neki ljudi će nas optuživati, a neki će nam dati potporu. No mi se volimo i sretni smo zajedno samo želimo da sve bude u redu - kaže Marina.</p><p>Njezin bivši suprug kaže kako on sada odgaja njihovo petero djece.</p><p>- Ona je Vladimira zavela. Prije nje nikada nije imao djevojku. Seksali su se i kad sam bio kod kuće. Nevjeru bih joj oprostio, ali joj ne mogu oprostiti jer je to moj sin - kaže Aleksej, <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-cries-shakes-discovers-shes-22177361">piše Mirror. </a></p>