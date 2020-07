Ona je bila najluđa čuvarica Auschwitza: Zvali su je 'Hijena'

Presuda nacističkom čuvaru logora Brunu Deyu u četvrtak još jednom je podsjetila javnost na okrutnosti nacističkog režima. Među čuvarima poput Deya bilo je i deset posto žena. Jedna je bila posebno brutalna

<p>Pokrajinski sud u Hamburgu osudio je bivšeg pripadnika SS-a i čuvara u logoru Stutthof pored Gdanjska na dvije godine zatvora uvjetno, objavio je sud u četvrtak.</p><p>Sud 93-godišnjeg <strong>Brunu Deya</strong> smatra odgovornim za pružanje pomoći u ubojstvu u 5.232 slučaja. Suđenje je vođeno prema zakonima za malodobnike jer je Dey u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao 17 godina.</p><p>"Kako ste se mogli naviknuti na taj užas?", upitala je predsjednica sudskog vijeća <strong>Anne Meier-Goering</strong> optuženog.</p><p>Tijekom suđenja Dey je objasnio da je završio kao čuvar u logoru zato što zbog srčane mane nije mogao biti poslan na front te da je "samo izvršavao naređenja".</p><p>Na suđenju je svoj iskaz dalo i 35 preživjelih logora Stutthof koji su svjedočili o strahotama u relativno nepoznatom koncentracijskom logoru kroz koji je, prema nekim procjenama, prošlo preko 100.000 zatočenika od kojih je 65.000 tamo i ubijeno.</p><p>Prema informacijama Središnjeg ureda za rasvjetljavanje zločina počinjenih tijekom nacionalsocijalističke vladavine u Ludwigsburgu, trenutno se vodi 14 istražnih postupaka zbog zločina u koncentracijskim logorima.</p><p>Dey je dolijao pravdi više od 75 godina nakon stravičnih zločina. Među čuvarima logora je bilo i žena.</p><h2>Premlaćivala, mučila, ubijala</h2><p>One nisu bile toliko eksponirane nakon rata, ali to ne znači da nisu bile manje okrutne. Neke od njih izazivale su čak i veći strah od ostalih čuvara, a od oko 37 tisuća čuvara koji su aktivno sudjelovali u <strong>premlaćivanju</strong>, mučenju i ubijanju logoraša bilo je oko deset posto žena.</p><p>Većina njih nije pobjegla pravdi, pa su pogubljene nakon rata kao ratne zločinke, a jedna od najgorih bila je <strong>Irma Grese</strong>, čuvarica u logorima Auschwitz i <strong>Bergen-Belsen</strong>. Zvali su je "Hijena", a ponekad i "Lijepa zvijer", a nadimak je zaradila zbog brutalnih metoda koje je primjenjivala na logorašima. Svjedoci su na suđenju ispričali kako je ljude znala tući dok ne bi pali mrtvi.</p><p>Njene do sad neobjavljene fotografije pronađene su u arhivi povijesnog materijala kojeg je sastavio britanski odvjetnik Leo Genn, dok je 1945. radio kao pomoćni tužitelj na suđenju u Luneburgu - preteči Nuremberških suđenja.</p><p>Arhiv je prodan prije tri godine za 5.500 funti što je oko <strong>45.000 kuna.</strong></p><p><strong>Nicholas Toovey</strong> iz Toovey Auction House u Washingtonu, Sussex, izjavio je za Daily Mail: "Veliki dio vrijednosti veza je s Leom Gennom, čuvenim kazališnim i filmskim glumcem, bivšim pomoćnim tužiteljem na suđenju za Belsen. To uključuje osobne stvari, kao što su njegove oznake identiteta, ali još važnije su njegove kopije potpisanih izjava svjedoka i bilješke tijekom suđenja. Arhiv obuhvaća izjave svjedoka iz logora, ali i čuvara, otkrivajući strahote otkrivene iza zatvorenih vrata, od kojih svijet tada nije bio svjestan."</p><p>Irmin "zaštitni znak" bilo je bičevanje kožnim bičem. Logoraše bi mlatila po goloj koži dok ne bi popucala, opisao je nedavno History Today.</p><p>Grese je bila i prilično poremećena. Dolazila je iz obitelji koja je imala povijest duševnih bolesti. Majka joj se ubila i to tako što je popila <strong>kiselinu</strong>, nakon što je doznala da ju suprug vara sa sobaricom.</p><p>Kako nije bila baš inteligentna, sa 14 godina je napustila školu, gdje je često bila izložena maltretiranju druge djece i učlanila se u nacističku mladež "Ligu njemačkih djevojaka".</p><p>Vrlo brzo se svidjela vođama, pa je 1942. postala čuvar u <strong>Auschwitzu</strong>. Bila je poznata po tome da je, nakon što bi izbičevala zatvorenike, voljela mastrubirati dok bi ih liječnici previjali od ozljeda koje im je zadala.</p><p>Osim toga, u logoru je imala i brojne ljubavne afere sa stražarima. U jednoj od tih afera ostala je trudna, ali natjerala jednog logoraša, koji je inače bio liječnik, da obavi abortus.</p><p>O Irmi su na suđenju nakon rata svjedočili brojni bivši logoraši, koji su ispričali kako je na njih znala puštati svoje agresivne i izgladnjele pse. Irma Grese je osuđena na smrt vješanjem, a njezino je suđenje trajalo 53 dana.</p>