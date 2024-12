Oni su izabrali Hrvatsku: 'Teško nam je bilo u Njemačkoj, radiš po cijeli dan, a srce je drugdje...'

Otišla sam u kratku posjetu rodbini, na kraju se to pretvorilo u sedam godina. U početku mi se svidjelo, ali nakon pet godina sve sam više počela razmišljati o povratku kući, u Hrvatsku. Razmišljala sam da bi radila u Hrvatskoj, a tamo bi odlazila samo u posjet. s obzirom na to da sam po prirodi prilagodljiva, nije mi teško pala strana zemlja. Prvenstveno mi je cilj bio naučiti njemački jezik kako bih se što prije integrirala u društvo. Sjećam se kako sam u autobusu, mislim da je to bio školski, susrela svoje vršnjake. Bili su simpatični, pričali su i smijali se, a ja im se zbog nepoznavanja jezika nisam mogla pridružiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.