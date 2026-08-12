Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
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Idemo vidjeti kako ide lanac odgovornosti za Gospić. Prvi na listi je Državni inspektorat. Vodio ga je Andrija Mikulić, bivši šef zagrebačkog HDZ-a. Inspektorat je bio dužan kontrolirati lokaciju i provjeravati što tvrtke registrirane za gospodarenje otpadom stvarno rade na terenu.
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