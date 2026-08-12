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KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Piše Boris Rašeta,
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Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
Zagreb: Odluka oko istražnog postupka Andriji Mikuliću na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

Idemo vidjeti kako ide lanac odgovornosti za Gospić. Prvi na listi je Državni inspektorat. Vodio ga je Andrija Mikulić, bivši šef zagrebačkog HDZ-a. Inspektorat je bio dužan kontrolirati lokaciju i provjeravati što tvrtke registrirane za gospodarenje otpadom stvarno rade na terenu.

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Komentari 3
Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!
UDRUGA SUDACA TRAŽI ISTRAGU

Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!

FOTO: ILUSTRACIJA Policija je protiv sutkinje i još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnoga reda i mira te za svo troje predložila novčane kazne
Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek
AFERA U LICI

Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek

Plenković je sazvao sastanak koalicije za 11 sati, a i Most će prije svog sastanka na konferenciji za medije predstaviti zaključke izvanredne sjednice Predsjedništva stranke i najaviti daljnje poteze povezane s aferom Lika.
Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'
EMOTIVNE PORUKE

Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'

Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite, napisali su veterani 4. gardijske brigade opraštajući se od Irene Lozo (32), dugogodišnje tajnice udruge

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