Oni su Plenkijeve nove snage

Nataša Tramišak je izgledno nova ministrica regionalnog razvoja i fonda. Zbog nje su Slavonija i Baranja povlačile najviše novca iz EU. Nikolina Brnjac vjerojatno preuzima turizam. Bila je pomoćnica Grlića Radmana

<p>Sve smo dogovorili i sve znamo, sva imena, ali prvo ćemo ih iskomunicirati s tijelima stranke. Bit će u Vladi ministara koji do sada nisu bili ministri i Vlada će biti manja nego sad.</p><p>Izjavio je to u srijedu premijer <strong>Andrej Plenković </strong>nakon ručka s predstavnicima parlamentarne većine. Ručak se održao u restoranu Baltazar. Plenković i koalicijski partneri uživali su u lakom ljetnom objedu. Poslužene su im bile pržene lignje, file bijele ribe i voćna plata, a konobari su premijeru donijeli i mineralnu vodu. Premijer nije jeo ribu jer je, kako kaže, na nju alergičan pa je uzeo “nešto drugo lagano”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković nikada lakše do Vlade </strong></p><p>Odgovarajući nakon ručka na pitanje novinara Plenković nije želio otkriti nova imena u Vladi niti broj ministarstava.</p><p>- Nakon što dobijem mandat za sastavljanje nove Vlade, dogovorit će se sjednica Hrvatskog sabora. Svi koji će biti članovi Vlade sposobni su voditi svoje resore, među ministrima će biti i onih koji to do sada nisu bili - rekao je.</p><p>Sutra točno u podne Plenković treba na Pantovčaku predsjedniku <strong>Zoranu Milanoviću</strong> donijeti 76 potpisa potpore izabranih saborskih zastupnika da bude mandatar Vlade. Prije toga na Pantovčak će doći predstavnici Državnog izbornog povjerenstva sa službenim rezultatima parlamentarnih izbora. Konstituirajuća sjednica Hrvatskog sabora trebala bi biti, prema najavama, u srijedu, 22. srpnja.<br/> Na pitanje kako komentira to što su se oporbeni čelnici odbili naći s njim, Plenković je rekao “da su izbori gotovi”.</p><p><br/> - Oni koji su u vrijeme političke kampanje ucjenjivali najveću stranku i isključivali mogućnost da predsjednik te stranke i premijer bude na čelu buduće Vlade, u poziciji su da ni na koji način neće utjecati na to kakva će biti Vlada - rekao je.</p><p>Prema najavi premijera, danas bismo mogli doznati tko će sve biti u novoj Vladi. Sugovornici bliski premijeru tvrde da će to biti Vlada kontinuiteta bez većih i radikalnih promjena.</p><p>- Nema tu nekih većih promjena - zaključuje naš sugovornik.<strong> Darko Horvat</strong> će najvjerojatnije zadržati ministarsku funkciju, ali u resoru graditeljstva i državne imovine. <strong>Mario Banožić</strong>, za što se, kako neslužbeno doznajemo, navodno izborio <strong>Tomislav Čuljak</strong>, trebao bi biti novi ministar obrane, <strong>Marija Vučković </strong>navodno ostaje na čelu Ministarstva poljoprivrede.</p><p>Šef HSLS-a <strong>Dario Hrebak</strong> i ministar <strong>Tomo Medved</strong> došli su među prvima u restoran, zatim su došli ministar <strong>Zdravko Marić</strong> te predstavnici manjina. Nešto iza 13 sati došao je i predsjednik Reformista <strong>Radimir Čačić.</strong></p><p>Kako neslužbeno doznajemo, ministar obrazovanja bit će <strong>Tomislav Sokol</strong>, HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu. </p><p>- Svaka vrsta objedinjenja različitih ministarstava može donijeti koristi u smislu pojednostavljenja. Ne u smislu pojeftinjenja, ništa se tu spektakularno neće dogoditi. Može pojednostaviti procedure i upravljanje, to je sasvim sigurno - rekao je Čačić. Nakon njega stigao je i šef HNS-a <strong>Predrag Štromar</strong>.</p><p>- Nije mi žao što više neću biti ministar - rekao je.</p><p>Naši izvori kažu da su nova lica u Vladi <strong>Nataša Tramišak </strong>i <strong>Nikolina Brnjac</strong>. Tramišak je izgledno nova ministrica regionalnog razvoja i fonda Europske unije. Ona je najzaslužnija što su Slavonija i Baranja povlačili najviše novca iz europskih fondova. Odabir nje za ministricu ministarstva rezultat je njenog predanog rada, ali i suradnje sa <strong>Ivanom Anušićem</strong>, osječko-baranjskim županom i potpredsjednikom HDZ-a. Brnjac bi trebala biti nova ministrica turizma. Prije toga bila je pomoćnica ministra vanjskih i europskih poslova <strong>Gorana Grlića Radmana</strong>. Držala je cijelo predsjedanje Hrvatske EU-om.</p>