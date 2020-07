Čačić: Očekujemo resore kao što su turizam, obrazovanje, razvoj

<p><strong>Radimir Čačić</strong> potvrdio je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3851674/cacic-za-rtl-potvrdio-ocekujemo-mjesto-drzavnog-tajnika-a-zanimaju-nas-turizam-obrazovanje-i-regionalni-razvoj/" target="_blank">RTL </a>da će netko od Reformista biti državni tajnik u Vladi te da ciljaju na turizam, obrazovanje i regionalni razvoj. Kako kaže, imaju i konkretna imena, no dodaje da ne traže ništa. </p><p>- Bit ćemo zadovoljni ako nitko od naših ljudi ne bude u Vladi, pod uvjetom da to bude isti tretman za sve. Dakle, ako nitko nema državne tajnike, nećemo ni mi - rekao je Čačić. Reformisti Vladi daju potporu u rezanju ministarstava. </p><p>- Neki standard europskih zemalja je od 12 do 16. Kad trebate namiriti masu koalicionih ruku i partnera onda se to često širi pa se stvaraju ministarstava koja objektivno nisu ni postojala - istaknuo je Čačić. </p><p>Kaže da nema ništa protiv da sport, turizam i mladi budu u jednom ministarstvu te ističe da turizam može ići i s poljoprivredom, gospodarstvom, ali i kulturom. </p><p>Na zamjerke ljudi da je riječ o populizmu kaže: '</p><p>- To djelomično je populizam, ali poruka je dobra. Ne smije se dogoditi da se uđe u rezanje strukture ministarstava jer tada je to alibi za šest mjeseci do godinu dana nerada cijele administracije. Što je najgore, povećava se broj činovnika. To iskustvo pratim već 20 godina - poručio je. </p><p>Čačić je rekao kako na području obrazovanja imaju stručnjake u svojim redovima i smatra da mogu dati svoj doprinos. </p><p>- Svi mogu računati na našu punu potporu u okviru kadra koji je na stolu. Ono što je meni danas posebno programski bilo zanimljivo je činjenica da je premijer sam naglasio spremnost Vlade da u prvi plan stavi brzu prugu Zagreb-Krapina-Varaždin-Čakovec. Mislim da je velika i jako dobra vijest za sjever Hrvatske i Hrvatsku u cjelini - poručio je. </p><p>Komentirao je i novog potpredsjednika u Vladi iz redova SDSS-a, Borisa Miloševića. Za njega kaže kako je "ozbiljan, pametan, smiren" te kako on nije novost te da je već bio na funkcijama. </p><p>Na zamjerku da su većine te koje odlučuju o većini, Čačić kaže da su legitimne.</p><p>- To nije bez temelja. Naš sustav je ovakav, mi smo najhomogenija država u EU. To nije nešto čime bi se trebali jako hvaliti, ali tako je. Kad je tako, onda je posebno važno da radimo ono što je premijer rekao, da vodimo računa da manjine budu tretirane na najvišoj europskoj razini - kaže Čačić. </p><p>Upitan koji su ključni potezi Vlade u kontekstu krize koja nam slijedi, Čačić kaže da se očekuju europske odluke - 10 milijardi u četiri godine, onih drugih 10 u sedam godina.</p><p>- Ključno je institucionalno se osposobiti kao država u cjelini za preuzimanje tog novca, to nije nimalo jednostavan zadatak. To nas može izvući iz krize. </p><p>Čačić misli da nam ne prijeti val otkaza. Kaže da će doći do smanjivanja broja radnih mjesta, ali potez sa smanjivanjem radnog vremena ističe kao dobar model.</p><p>- Marić je dao izvješće da ćemo ostati u okviru 25 milijardi kuna deficita, da je stvar kontrolabilna. Svi postoci i parametri koje imamo pokazuju da smo u stanju kao država upravljati krizom. </p><p>Na upit hoće li biti novca za obećana povećanja plaće, Čačić kaže: ''Tu ćemo razgovarati, kroz smanjenja poreza idu povećanja plaća. Mi smo imali 4500 kuna kao minimalna plaća, 80000 kuna kao prosjek. Ovdje HDZ predlaže 4250 i 7500, to su sve realni brojevi."</p>