Oni uživaju brojna prava i ništa ne daju njegovateljima: Evo koje povlastice imaju vladajući

Tko je i zašto uskratio pravo roditeljima teško bolesne djece da nakon smrti djeteta primaju naknadu?

Takav prijedlog oporbe - da se roditeljima isplaćuje naknada od 4000 kuna još šest mjeseci nakon djetetove smrti - nije podržalo 77 zastupnika vladajuće koalicije. Roditelji se odmah nakon smrti svoga djeteta moraju javiti na burzu, odnosno vratiti se na posao žele li imati primanja.

Što, s druge strane, imaju saborski zastupnici?

Redom: imaju pravo na šest mjeseci pune plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti te na pola plaće još šest mjeseci nakon toga. Primaju i paušalnu naknadu od 1500 kuna te naknadu za odvojeni život od 1000 kuna. Plaćaju im i najam stana, kao i režije do 500 kuna, refundiraju im i putne troškove, po potrebi imaju i dnevnice. Hrana u Saboru je također vrlo jeftina - glavno jelo stoji 18 kuna, kava im je oko tri i pol kune.

Što imaju roditelji teško bolesne djece?

Od 2019. godine naknadu od 4000 kuna mjesečno, koju gube odmah nakon smrti djeteta. Ne mogu primati naknadu i neki drugi honorar, primjerice, ili mirovinu i naknadu, makar su neki nekakvu malu mirovinu prije i zaslužili. Ako dijete umre, roditelji se odmah moraju pobrinuti za sebe, nemaju plaćen prijelazni period, kako bi mogli odžalovati svoj golemi gubitak. Moraju se već sutradan baviti administracijom.

Imaju li pravo na bolovanje, godišnji odmor?

Imaju, na papiru. Njihovo dijete može biti smješteno u ustanovu, no to je u praksi teško izvedivo, pogotovo u hitnom slučaju. Imaju pravo na pomoć u njezi. Roditelji kažu da bi to pravo trebalo značiti oko dva sata pomoći na dan, a ona im stiže tek povremeno, na nekoliko minuta - uđu i pitaju je li sve pod kontrolom.

Zašto je to tako? Zašto su roditelji njegovatelji na marginama društva?

Zato što su za državu tako jeftini, a istodobno ih je premalo da bi vladajućima mogli nanijeti bilo kakvu političku štetu. Roditelja njegovatelja teško bolesne djece u Hrvatskoj je oko 5000, nemaju vremena baviti se sobom i svojim pravima, izolirani su sa svojom djecom u vlastita četiri zida. Nisu glasni, ne mogu biti, nisu politički organizirani, djeluju kroz male udruge. U petak je vladajuća većina pokazala što politika jest - protiv naknada tijekom šest mjeseci glasali su svi iz vladajuće većine, jer je prijedlog stigao iz oporbe.

Protiv je glasala i bivša ministrica obitelji Nada Murganić, koja je roditeljima odavno obećala takvu naknadu. Inače, ta ista Murganić je uzela šest punih plaća i još šest polovičnih kad je odlazila s mjesta ministrice. Glasali su i, inače, veliki borci za ljudska prava, zaštitnici siromašnih, ranjivih, obespravljenih...

