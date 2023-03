HDZ-ovci su sebi uzeli šest plaća nakon ostavke, njegovateljima kojima su umrla djeca ne daju!

Licemjerje politike ponovno zorno vidimo na primjeru roditelja njegovatelja, koji iako im se godinama obećaje, nikako da dođu do prava na naknadu nakon smrti djeteta nego u najvećoj boli, koja može snaći čovjeka, moraju tražiti posao. U listopadu 2017. godine ministrica Nada Murganić obećala je riješiti ovo pitanje i izmijeniti zakon.

- Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike pomagat će roditeljima njegovateljima šest mjeseci nakon smrti djeteta, a kreće i izrada novog Zakona o socijalnoj skrbi - poručili su prije gotovo šest godina nakon sastanka tadašnje ministrice Nade Murganić s predstavnicima udruga Anđeli i Sjena.

Murganić, koja danas sjedi u Saboru, najavila je hitnu izradu zakona kojim će riješiti ovo pitanje. U rekonstrukciji Vlade 2019. smijenjena je s mjesta ministrice, obećanje je ostalo, ali je ona tad uzela naknadu od šest punih i šest polovičnih plaća dužnosnika.

Povećali naknadu, ali nisu riješili problem

Na funkciji ju je naslijedila Vesna Bedeković. Nije riješila ovo pitanje, ali su u njezino vrijeme, nakon prosvjeda roditelja njegovatelja, a dva mjeseca prije izbora, povećali naknadu, koja je tad iznosila sramotnih 2500 kuna. Uredbom je naknada povećana na 4000 kuna. Bedeković je završila mandat, a da nije izmijenila zakon. Nakon izbora završila je u saborskim klupama.

Novi je ministar postao Josip Aladrović. U siječnju 2022. godine na pitanje zašto još nisu riješili zahtjev roditelja njegovatelja, koji zbog smrti djeteta odmah gube pravo na naknadu, ministar je kazao da će ponuditi rješenje kroz Zakon o tržištu rada.

- Odnosno kroz Zavod za zapošljavanje, jer smatramo da je to nešto što je najsličnije naknadama za vrijeme nezaposlenosti i tu ćemo pronaći rješenje i normirati ga zakonski - najavio je Aladrović.

Krajem travnja 2022. morao je napustiti Vladu jer je bio obuhvaćen istragom. Nije se vratio u Sabor nego mu je mandat stavljen u mirovanje. Pisalo se kako je Aladrović umjesto mandata radije izabrao naknadu 6+6. Poslije je protiv bivšeg ministra podignuta optužnica, kojom ga terete za dva slučaja sređivanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), dok je tamo bio ravnatelj.

Na mjesto ministra nakon nove rekonstrukcije dolazi Marin Piletić. On je nedavno obećao da će od 1. siječnja iduće godine roditelji njegovatelji imati naknadu još neko vrijeme nakon smrti djeteta.

- Ne želimo nikog u tuzi slati na burzu. To pitanje regulirat ćemo na najdostojanstveniji mogući način na koji možemo kao država, kao zakonodavac - rekao je nedavno u emisiji "Točka na tjedan" na televiziji N1.

Ne bude li riješeno to pitanje, obećao je i da će se odreći prava na 6+6 na kraju mandata.

Roditelji njegovatelji shrvani: 'Sram vas može biti!'

- Sram me jer sam dijete rodila u ovakvoj državi. Sram me svih onih koji su digli ruku da se nama roditeljima onemogući dostojanstven život. Hoće li imati hrabrosti pogledati svoju djecu kada dođu doma? Klub HDZ-a i svi njegovi pridruženi članovi, sram vas može biti, kroz suze je rekla Suzana Rešetar u ime udruge Sjena.

Roditelji njegovatelji sa saborske govornice pratili su glasanje kojim je vladajuća većina odbila oporbeni prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, a kojim je zastupnica Anka Mrak Taritaš predlagala da im se osigura naknada još šest mjeseci nakon smrti djeteta, a ne da ih odmah šalju na burzu.

Oporba je napustila sabornicu, a vladajući su, ne bi li “oprali savjest”, uputili zaključak kojim zadužuju Vladu da do ljetne stanke, dakle do 15. srpnja, u proceduru uputi prijedlog zakona s posebnim naglaskom na poboljšanje statusa i prava roditelja njegovatelja, uključujući i produljenje njihovog statusa nakon smrti djeteta. Rešetar je zgrožena nehumanošću i bešćutnošću vladajućih.

- Ljudi dragi, mi imamo društveni problem. Nas vode ljudi koji nemaju zrnce empatije. Ako mogu ovo priuštiti roditeljima njegovateljima, koje su kaznili jer smo se usudili roditi bolesnu djecu ili su nam se djeca razboljela, što će tek napraviti svima vama - istaknula je Rešetar.

Upitala je što će danas, sutra reći bilo kojem roditelju koje se nađe u situaciji da ide pokopati svoje dijete. Navela je kako su vladajući imali priliku pokazati koliko su empatični, ali su pokazali da provlem ne žele riješiti nego se i dalje iživljavati.

Roditelje njegovatelje na čekanje su stavili oni koji svoja prava dobro štite. Riječ je o državnim dužnosnicima, među kojima su ministri, državni tajnici, saborski zastupnici. Oni koji izgube mandat na kojem su proveli najmanje godinu dana, prema zakonu, imaju pravo šest mjeseci na punu te idućih šest mjeseci na polovicu plaće koju su primali na dužnosti. Oni kojima je mandat trajao manje od godinu dana, ali više od tri mjeseca, imaju pravo na tri mjeseca naknade pune plaće te iduća tri mjeseca na polovicu plaće. Dužnosnici imaju povlastice i tijekom mandata.

Na što sve imaju pravo saborski zastupnici?

Zastupnici, uz prosječnu mjesečnu plaću od 2000 eura, primaju paušal od 199,08 eura. Tu je i naknada za odvojeni život u iznosu od 132,72 eura mjesečno. Na nju imaju pravo zastupnici kojima je prebivalište udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba. Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se tijekom ustavne stanke u radu Sabora, od 15. srpnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja, niti u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Spomenuti zastupnici imaju pravo koristiti smještaj u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, a na račun poreznih obveznika za tu namjenu ide trošak od 331,80 eura na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 66,36 eura mjesečno. Moguće razlike, uzmu li skuplji stan, zastupnici snose sami. Imaju pravo na naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa, a plaćamo im i troškove službenih putovanja i dnevnica, javnog prijevoza.

