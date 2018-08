Oni žive u divljini i ne smije im se prilaziti jer će se razboljeti

FUNAI, brazilska državna agencija objavila je snimke plemena koje živi u izolaciji u prašumama Amazone, daleko od civilizacije i modernog načina života, bez kontakta s vanjskim svijetom.

FUNAI je prošle godine provela ekspediciju istraživanja izoliranih plemena. Video snimke nepreglednih i većim dijelom neistraženih prašuma Amazone na sjeverozapadu Brazila snimali su dronovima. Snimke su objavili tek ovih dana.

Na snimkama se vide polja na kojima pleme uzgaja manioku, velike tradicionalno pletene kolibe i ljudi koji hodaju kroz džunglu, a neki od njih nose luk i strijelu.

