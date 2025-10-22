Obavijesti

'Onkološki sam pacijent i termin u bolnici dobila sam u proljeće 2026. No onda je stigao poziv'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
'Onkološki sam pacijent i termin u bolnici dobila sam u proljeće 2026. No onda je stigao poziv'
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Goranka je kao onkološki pacijent trebala čekati nekoliko mjeseci za pregled • Zvali su je iz Ministarstva zdravstva

Goranka Perc, onkološki pacijent, dobila je termin za pregled u bolnici tek za proljeće 2026. No potom ju je iznenadio poziv koji je primila iz Ministarstva zdravstva.

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!

Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći u utorak poslijepodne u Bregovitoj ulici u Velikom Trgovišću, nedaleko restorana Ribić. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći. Kako je vidljivo s fotografija koje je snimio Pixsell, oba automobila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Policija je na terenu, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

