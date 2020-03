Online nastava: Prve ocjene neće biti prije početka travnja

Zbog pandemije korona virusa upitno je kako će se ove godine provoditi državna matura. Zbog velike vjerojatnosti da neće biti izvedivo polaganje u razredima, kao dosad, MZO najavljuje kako su trenutno u razradi tri do četiri moguća scenarija.

Tako će ovaj tjedan, kako piše Jutarnji list, prvo biti objavljene novosti vezane za pojačanu isporuku sadržaja za maturante.

Do kraja tjedna očekuju se i preporuke u vezi organizacije nastave tijekom dana koje će biti upućene svim osnovnim i srednjim školama, učenicima te njihovim roditeljima i skrbnicima.

- U prvih nekoliko dana provedbe nastave na daljinu dobili smo informacije kako je dio nastavnika krenuo malo jače s gradivom i zadaćama, a dio taj proces provodi nešto ležernije - najavljuju iz MZO-a.

- Odluka Ministarstva da se nastava provodi na daljinu u on-line okruženju donesena je na vrijeme i nastava se doista redovito održava na taj način kroz virtualne učionice i alternativne komunikacijske kanale. Učenici su vrlo redoviti u obavljaju obaveza što pokazuje da su izuzetno odgovorni, da razumiju situaciju i da su se dobro prilagodili ovom obliku rada koji je njima i dosta blizak. Ostaje za vidjeti koliko će to sve trajati i kako će se vršiti sumativno vrednovanje i eventualno zaključivanje ocjena. I za to postoji način. Iz svega proizlazi da nema razloga za tako drastičan potez kakav bi bio poništenje nastavne godine. Po povratku u školu, kad god to bilo, nastavnici će sigurno napraviti ponavljanje on-line obrađenog gradiva i dati dodatna pojašnjenja tamo gdje uoče da učenici neki važan koncept ili sadržaj nisu dovoljno dobro savladali, odnosno nisu ili su samo djelomično postigli planirane ishode. Školovanje učenika traje 12 godina, obrazovanje je kontinuirani proces, prekid od nekoliko mjeseci tijekom kojeg je učenik imao on-line nastavu ne bi smo presudno utjecati na ukupno školovanje niti na kvalitetu obrazovanja, postignutog znanja i razvoja vještina i sposobnosti naših učenika. Posve sam uvjerena i da naši maturanti nakon ovako specifične nastavne godine mogu uspješno nastaviti obrazovanje na fakultetima na koji god način završili ovu godinu - komentirala je za 24sata ravnateljica zagrebačke XV. gimnazije Ljiljana Crnković.