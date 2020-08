Opasne vrućine diljem Europe, u Dalmaciji temperature i do 37°C

<p>U većini krajeva u Hrvatskoj danas će biti pretežno sunčano i vruće, a u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti umjerene naoblake uz mogućnost za poneki pljusak praćen grmljavinom.</p><p>I danas su na snazi upozorenja Meteoalarma zbog velikih vrućina. Za riječku regiju na snazi je crveni alarm, dok je za ostatak Hrvatske na snazi žuti alarm, također zbog toplinskog vala.</p><p><img alt="" src="https://indexnew.s3.index.hr/a15e9871-485e-4af2-aa5b-323be2535b39.jpg?v1"/></p><p>Oborina će biti češća u Istri i Gorskom kotaru, osobito u prvom dijelu dana, a popodne je može biti i u sjevernijim područjima, ponajprije uz granicu sa Slovenijom.</p><p>Vjetar većinom slab, u Slavoniji povremeno umjeren istočni. Na Jadranu će tijekom jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.</p><p>Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, u Dalmaciji do 37 stupnjeva.</p><p>U prvom dijelu novoga tjedna slijedi promjena - razmjerno kratkotrajna, ali ponegdje prilično žestoka - do kraja ponedjeljka na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a tijekom utorka i srijede gotovo diljem Hrvatske.</p><p><strong>Vrućine u Europi</strong></p><p>Od Velike Britanije do Italije temperatura od 40 ili više stupnjeva Celzija učinila je nošenje maske neprihvatljivom za mnoge, dok sve više gradova zahtijeva obavezno nošenje maski i na otvorenom kako bi suzbili širenje koronavirusa.</p><p>"Čak i u ovoj gušećoj vrućini bolje je staviti je (masku) na 38 stupnjeva, nego dobiti koronavirus", rekla je <strong>Daniela Ianneli</strong>, pedesetpetogodišnja zaposlenica gradske uprave Rima.</p><p>Četrnaest talijanskih gradova u stanju je visoke pripravnosti, dok je<a href="https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/snazan-toplinski-val-zahvatio-francusku-temperature-ce-se-penjati-i-40-stupnjeva-strahuje-se-od-pozara-20200731" target="_blank"> </a>Francuska izdala upozorenja za otprilike trećinu od 101 departmana.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Pariške su vlasti uvele restrikcije prometa kako bi ograničile zagađenje, dok se deseci tisuća Parižana pripremaju otputovati u hladnije krajeve, pokazuje nacionalna agencija za praćenje prometa.</p><p>"Zbog toplinskog vala država treba biti budna, a svi trebaju biti oprezni", kazao je premijer <strong>Jean Castex.</strong></p><p>U <strong>Nizozemskoj</strong> su posjetitelji plaža dobili preporuku da izbjegavaju ljetovalište Zandvoort blizu Amsterdama.</p><p>Vlasti navode da je ljetovalište prenapučeno da bi se održavala socijalna distanca.</p><p>"Postoje mnogo mirnije plaže na našoj obali i u drugim vodama. Savjetujem vam da ih potražite", rekla je čelnica pokrajinskog tijela za sigurnost <strong>Marianne Schuurmans</strong>, prenose nizozemski mediji.</p><p>Dugi redovi biciklista nastali su ispred trajekta za Schiermonnikoog, jedan od zapadnofrizijskih otoka blizu njemačke granice, dok je temperatura u južnoj Nizozemskoj skočila na 35 stupnjeva Celzija, nakon hladnijeg vremena.</p><p>Britanski metereološki zavod zabilježio je u petak najvišu temperaturu ove godine.</p><p>U londonskoj zračnoj luci Heathrow temperatura je iznosila 35 stupnjeva Celzija.</p><p>Mnogi stanovnici Londona vlakovima su krenuli u Brighton na južnoj obali Engleske, dok je Met Office objavio da bi se niže temperature mogle vratiti za vikend.</p><p>U Austriji i Bugarskoj također su zabilježene najviše temperature.</p><p>U Beču je temperatura iznosila 37 stupnjeva Celzija prije no što je ljetna oluja donijela olakšanje.</p><p>Španjolski metereološki zavod upozorio je da se toplinski val kreće iz Afrike, u Madridu je zabilježena temperatura od 38 stupnjeva Celzija, a u nekom gradovima u unutrašnjosti i više od 40 stupnjeva.</p><p><strong>Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.</strong></p><p>Između ostaloga, savjetuje se:</p><p> </p>