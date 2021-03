Točno pred 11 desetljeća dovršeno je obalno šetalište Franje Josipa I., diljem svijeta poznato kao Lungomare. Turistička zajednica grada Opatija pripremila je niz aktivnosti povodom ovog jubileja, a prva među njima je nova, kreativna i originalna mapa koja Lungomare predstavlja na jedan sasvim drugačiji način.

Lungomare ove godine slavi 110 godina postojanja u svome "punom sjaju". Davne 1911. godine dovršena je izgradnja obalnog šetališta koja povezuje mjesta na Opatijskoj rivijeri. Tada, prije točno 11 desetljeća, izgrađena je posljednja etapa promenade koja je postala jedan od glavnih simbola Opatije. Turistička zajednica grada Opatije osmislila je niz aktivnosti s ciljem promocije jedinstvene šetnice koja je motiv brojnih fotografija, umjetničkih djela, ali i lijepih sjećanja brojnih stanovnika i posjetitelja rivijere. Obalno šetalište Franje Josipa I. gradilo se u etapama. Prva etapa građena je od 1885. do 1889. godine, a posljednja, ona do Lovrana, završena je 1911. godine. Upravo je to povod niza aktivnosti TZ Opatija kojima će se promovirati Lungomare, koji obilježava sklad austrougarske arhitekture u spoju sa stjenovitom opatijskom obalom i prekrasnim pogledom na more.

Lungomare je omiljeno mjesto za šetnju Opatijaca i njihovih gostiju, a te će šetnje dobiti jednu sasvim novu dimenziju zahvaljujući novoj, originalnoj i drukčijoj mapi obalnog šetališta. Ona izgledom evocira slavna povijesna vremena, a posjetiteljima prikazuje posebnost šetnice što se proteže obalom od Voloskog do Lovrana, kao i bogatstvo i raznolikost povijesnih i turističkih znamenitosti nanizanih uz Lungomare.

- Deset km duga, jedinstvena i šarmantna šetnica Lungomare danas je "il forte" Opatije, adut po kojem smo prepoznatljivi u svijetu. Lungomare pobuđuje emocije u svakom posjetitelju grada, ali i u svakom Opatijcu, pa je tako i mapa Lungomare realizirana u suradnji s Opatijcima. Izradu karte povjerili smo fotografu i dizajneru Romanu Groziću, a tekst potpisuje dr.sc. Amir Muzur. Nova mapa predstavit će Lungomare u novom svjetlu, ali i sama za sebe predstavlja jedan originalni, atraktivni i kreativni proizvod kao prilika za upoznavanje s lokalnom poviješću i brojnom znamenitostima Opatije. U izradi je i novi plan grada koji će se temeljiti na novom vizualnom rješenju mape. Ovaj projekt zaživjet će i u „virtualnom svijetu“. U izradi je interaktivna, digitalna mapa šetališta kojoj će se moći pristupiti putem računala, pametnih telefona i tableta. Projekt ima puno širi doseg od same mape, jer uključuje i postavljanje interpretacijskih verzija mape na više lokacija uz Lungomare. Promocija našeg obalnog šetališta uključivat će i niz kulturnih, edukativnih i zabavnih događanja i aktivnosti tijekom 2021. godine, u kojima će sudjelovati glazbenici i ostali umjetnici - kazala je direktorica TZ Suzi Petričić, dodavši kako je nova mapa "hommage“ tom prekrasnom povijesnom šetalištu te kako će se Lungomare i njegov veliki jubilej intenzivno promovirati i na svim inozemnim tržištima.

Duž prometnice kroz Opatiju postavit će se turistička signalizacija koja će označiti prilaze prema obalnom šetalištu.

- Opatijska šetnica je najljepša šetnica uz more u ovom dijelu Europe. Godinama Grad Opatija ulaže u održavanje šetnice, prvo u elektrifikaciju, zatim u postavljanje nove ograde po uzoru na povijesnu ogradu koja je i pravi simbol Opatije. U obnovu i održavanje Šetališta Franje Josipa I. ulagat ćemo i dalje. Naš je Lungomare pravi turistički adut Opatije, a kako bismo još više valorizirali šetnicu izradili smo plan turističke signalizacije odnosno putokaza koji usmjeravaju šetače kao doći do nje. Nastavljamo i s kreacijom turističke priče čiji će sadržaj biti osmišljen u suradnji s TZ Opatija i turističkim gospodarstvom, kazao je Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije i predsjednik TZG Opatija.

Velik obol projektu dali su dva Opatijca: Romano Grozić i dr.sc. Amir Muzur.

- Lungomare je Opatija: jedna šetnja rekapitulira cijelu povijest grada, a svaki korak njome je jedna uspomena na opatijske stanovnike i goste, zgrade i događaje. Latiti se izrade mape Lungomara je zahtjevan zadatak i prilično hrabar: treba zgusnuti u jedinstvenu promenadnu liniju bezbrojne priče koje se same otimlju u svim pravcima, treba zadovoljiti ambicioznog istraživača punog očekivanja i projicirati sve što je važno i vrijedno na točke dodira zemlje i mora. U stara i nesigurna vremena, svi su bježali od obale u brda, a onda, kada bi se prilike smirile i privremeno zavladao red, vraćali na more kao izvor prosperiteta. Te oscilacije Lungomara i života oko njega – to je ritam otkucaja srca Opatije: bogat, topao, vječan. Turistička zajednica Grada Opatije time je u realizaciji zadatka postigla potpun uspjeh koji će obogatiti i onoga koji već zna voljeti Opatiju i onoga koji će to ovom mapom tek naučiti, istaknuo je dr.sc. Amir Muzur, autor teksta za novu mapu Lungomare.

- Zahvaljujem se Turističkoj zajednici grada Opatija što smo dobili priliku raditi na projektu izrade karte Lungomare, te na krasnoj suradnji i koordinaciji. U izradi karte Lungomare sudjelovao je velik broj ljudi, raznih profesija. Prohodali smo Lungomare, snimili teren iz zraka i tla, te nacrtali svaku kućicu. Zahvaljujem se pilotima na snimanju iz zraka, fotografima, dizajnerima, crtačima, kartografima, voditeljima, organizatorima te dr.sc. Amiru Muzuru na tekstu. Veliko hvala TZ Opatija, bilo nam je čast i veselje, zaključio je Romano Grozić, fotograf i dizajner.