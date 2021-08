Raskošna opatijska Kristalna dvorana, u najstarijem jadranskom hotelu Kvarner, domaćin je jedne od najvećih maketa vlakova na svijetu.

Prava poslatica za ljubitelje maketa, vlakova, starih automobila i retro ugođaja, jednostavno nazvana "Maketa vlaka", prikazuje radoblje od ranih '60-tih do kasnih '90-tih godina 20.stoljeća i obuhvaća 500 zgrada, 5000 figurica i 2500 lampica koje pokreće motor.

Izložba uprizoruje imaginarni austrijski grad, sastavljen od najvažnijih obilježja i znamenitosti većine austrijski gradova. Željeznica izrađena od pravih, filigranskih tračnica prolazi kroz prelijepo izrađene krajolike Bavarskih Alpi te stiže do juga Austrije, dočaravajući doživljaj uprvao područja Njemačke i Austrije. Krajolik je raznolik, od snježnih planina i skijališta do obale s brodovima i barkama, od predivnog starinskog dvorca do cirkusa i adrenalinskog parka.

Retro automobili, brodovi i kućice daju poseban doživljaj vremena kojega se ovom maketom prikazuje. Razrađena do najsitnijih detalja, maketa prikazuje i figurice ljudi koji ulaze u more na obali ili čekaju vlak na stanici te životinja koje mirno pasu na farmi.

Impresivna maketa izrađena je u omjeru 1:87, dugačka 20-tak i široka 7 metara, a postavili su je majstori iz tvrtke Pfisterer, koji su za taj posao utrošili pet dana. Kada bi se sve tračnice s makete spojile, dobila bi se trasa dugačka dva i pol kilometra.

– Gosti su oduševljeni, a za sve koji još nisu stigli, izložba je otvorena do 15. kolovoza, od 10 do 18 sati, a od petka do nedjelje sve do 23 sata. Izložba je zamišljena kao vremeplov između 1960. i 1990. godine, što se najbolje dočarava prema modelima automobila iz tih godina. Opatijom sada vozi i bečki tramvaj, koji je, kažu upućeni, vjerno prikazan, a tu je i austrijska brana… Retro automobili, brodovi i kućice daju poseban doživljaj prošlog vremena kojega se ovom maketom do detalja, s figurama ljudi i svega što čini njihov život, vrlo vjerno prikazuje - o pravoj ljetnoj atrakciji kaže voditeljica izložbe Aurora Sršen.

Ulaznice za odrasle koštaju 20 kuna, za djecu su 10, no konzumacija u tom ili većem iznosu u baru Isadora hotela Kvarner, poručili su iz Liburnia Hotels and Villas, prihvaća se kao plaćena ulaznica.