SELE PO CIJELOM GRADU

Općinski sud u Zagrebu seli se na dva tjedna, ovo su lokacije

Općinski građanski sud u Zagrebu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Očekivano trajanje radova je dva tjedna, nakon čega se sud vraća u zgradu u Ulici grada Vukovara.

Zgrada zagrebačkog Općinskog građanskog suda u Vukovarskoj ulici bit će zbog građevinskih radova na dva tjedna zatvorena od ponedjeljka, 24. studenoga pa će sud raditi na izmještenim lokacijama, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo pravosuđa.

Očekivano trajanje radova je dva tjedna, nakon čega se sud vraća u zgradu u Ulici grada Vukovara.

Obiteljski odjel Općinskog građanskog suda bit će premješten na adresu Pantovčak 258, gdje će biti održana ročišta u obiteljskim predmetima koja su zakazana za razdoblje dok traju radovi. 

Prijemna pisarnica i Otpremna pisarnica bit će premještene u zgradu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na adresi Ulica grada Vukovara 49.

O odgodama ročišta, kao i o održavanju ročišta na drugim lokacijama u navedenom razdoblju, strankama će biti poslane sudske odluke i pozivi. 

Brojevi telefona za građane bit će objavljeni od 24. studenoga na mrežnoj stranici suda. Ondje će biti objavljene i informacije o završetku radova i povratku u zgradu suda.

