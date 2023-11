Opet! Da, opet je netko pokušao zataškati promile. Ista županija i policija kao u slučaju Dekanić

Funkcionalna država temelji se na povjerenju građana. A to povjerenje se gradi godinama i lagano gubi. Slučaj alkotestiranja bivšeg HDZ-ova ministra Marija Banožića ubija i zadnje mrvice povjerenja u sustav i institucije. Opet, da OPET su pokušali zataškati da je u trenutku izazivanja nesreće imao 0,21 promil alkohola u krvi. Do zaključenja ovoga broja još nije poznato tko je to učinio, zašto i hoće li odgovarati. Ali ovo se mora istjerati na čistac.