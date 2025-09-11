Obavijesti

News

Komentari 24
VOZILA FINE KAO SAMOPOSLUGA PLUS+

Opet ispraznili zaštitarski kombi u Rijeci, ovo je već peta krađa: 'Provale bi mogle biti povezane'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Opet ispraznili zaštitarski kombi u Rijeci, ovo je već peta krađa: 'Provale bi mogle biti povezane'
ILUSTRACIJA | Foto: PIXSELL/

Iz riječke policije o slučaju nisu izvijestili. Na naš upit potvrdili su događaj, no više detalja nisu željeli iznositi zbog kriminalističkog istraživanja

Samo dva dana nakon što je provaljeno u blindirani zaštitarski kombi u Zagrebu, isto takvo kazneno djelo zabilježeno je u Rijeci. Iako PU primorsko-goranska o tome nije izvijestila, na naš upit potvrdili su da su u ponedjeljak, 8. rujna, i u Rijeci zabilježili provalu u zaštitarsko vozilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...
Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...
UBOJSTVO CHARLIEJA KIRKA

Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump se obratio naciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025