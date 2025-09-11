Iz riječke policije o slučaju nisu izvijestili. Na naš upit potvrdili su događaj, no više detalja nisu željeli iznositi zbog kriminalističkog istraživanja
Opet ispraznili zaštitarski kombi u Rijeci, ovo je već peta krađa: 'Provale bi mogle biti povezane'
Samo dva dana nakon što je provaljeno u blindirani zaštitarski kombi u Zagrebu, isto takvo kazneno djelo zabilježeno je u Rijeci. Iako PU primorsko-goranska o tome nije izvijestila, na naš upit potvrdili su da su u ponedjeljak, 8. rujna, i u Rijeci zabilježili provalu u zaštitarsko vozilo.
