Beograđanin koji je u noći s 30. na 31. prosinac bio u klubu Gotik, gdje je sa svojim prijateljima bio i nestali Splićanin Matej Periš (27), za kojim policija i službe tragaju već 12. dan, opisao je atmosferu te večeri u klubu.

'Nisam to više mogao gledati'

Poručio je kako je oko dva sata poslije ponoći otišao iz kluba jer više nije mogao gledati što se zbiva oko njega, prenosi Kurir.

U to je vrijeme, sudeći prema snimkama sa sigurnosnih kamera, iz Gotika istrčao Matej u majici kratkih rukava.

'U ruci joj je bila kartica umrljana prahom'

- U to vrijeme su izbile dvije tučnjave u klubu, ali su brzo riješene. Osiguranje je došlo i izbacilo ih sve van - ispričao je Beograđanin.

Dodaje kako je u klubu bilo puno mladih ljudi, a navodno je i za jednim stolom mlada djevojka šmrkala kokain.

- To je bilo nekoliko metara od mene. U jednom trenutku potekla joj je krv iz nosa. Konobar je to vidio i pozvao osiguranje. Izbacili su je van, a dok su je nosili onako krvavu, vrištala je na njih i grebala. U ruci je još imala karticu umrljanu bijelim prahom - ispričao je Beograđanin i dodao da je tada otišao iz kluba. Bilo je to, tvrdi, oko 2 u noći.

U to je vrijeme otprilike i snimka nadzorne kamere na kojoj je mladić u kratkim rukavima koji izlazi iz kluba i ide prema Savi. Policija sumnja da se upravo na toj snimci nalazi nestali Matej Periš.

U Beogradu i hrvatska krim policija

Dvanaesti je dan potrage za nestalim Matejem Perišem.

U Beograd je sinoć stigla i hrvatska krim policija koja će pomoći u potrazi.

Matejev otac Nenad rekao nam je kako je optimističniji sada kada je i hrvatska policija stigla u Beograd. Otac i dalje vjeruje kako je njegov sin živ i kako će se zajedno vratiti u Split.