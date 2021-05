Život nam poskupljuje - unatrag godinu dana poskupio je za dva posto, kaže državna statistika. Potrošaču se to ne može svidjeti jer nam iz džepa izbija više novca, no poskupljenje je posljedica pokretanja gospodarstva. Nakon što je nafta - sirovina koja pokreće svijet - značajno pojeftinila u ovo doba prošle godine, cijene su padale. Pojeftinila je tad zbog pada potražnje uzrokovanog lockdownom, koronom, zbog čega su onda pale i ostale cijene. No čini se da je oporavak pred vratima jer se događa suprotno - potražnja raste, cijene nafte i plina rastu, a s njima onda i cijene svega ostalog, roba i usluga.