Oporba: AP je novi Ivo Sanader, uopće se nije ništa promijenilo

Najnoviju aferu vladajućih, koju je objavio tjednik Nacional, oporbeni zastupnici popratili su u utorak komentarom da se dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a ništa nije promijenilo kada je riječ o korupciji u toj stranci, uz poruke da je "AP novi Ivo Sanader".

Mirela Ahmetović (SDP) ustvrdila je kako je sasvim jasno da je Plenković na čelu koruptivne hobotnice, što se u hrvatskoj javnosti ne percipira dovoljno.

"Ništa se nije promijenilo, HDZ nije novi HDZ, kako je on najavljivao da će ga obnoviti i neće tolerirati korupciju. Sjećate se one njegove 'no way, to nije isti HDZ, nisam ja Sanader'", rekla je Ahmetović novinarima u Hrvatskom saboru.

Čudi se izostanku reakcije društva na rabote bivšeg čelnika Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, glasnogovornika Vlade i HDZ-a i spominjanje premijera u "tako prizemnim rabotama".

"Plenković i HDZ provode nemilu pljačku. Je li to ikome jasno? Nevjerojatno mi je da danas sve naslovnice ne vrište o 'pljačketini' koja se događa. Gdje je Zlata Hrvoj Šipek, gdje su pravosudna tijela, gdje su institucije? Kod nas su novinari istražno tijelo i da nema novinara ništa ne bismo znali. Pravosudni sustav je na daljinskom upravljaču Andreja Plenkovića”, ustvrdila je.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) smatra kako je evidentno da je AP znao za sporna namještanja natječaja, kao i afere u koje je bila upetljana ministrica Gabrijela Žalac oko nabave spornog softvera.

"Vidimo da je uobičajena praksa da se preko glasnogovornika Vlade i ljudi najbližih predsjedniku Vlade razgovara i dogovara s tvrtkama koje konkuriraju na određenim natječajima kako da ispune uvjete natječaja. Činjenica da se natječaji za poslove doslovno namještaju na razini Ureda predsjednika Vlade krajnji je dokaz da AP nije nešto drugo od HDZ-a, kao što se često plasira u javnosti”, naglasila je.

Nije točno da je HDZ korumpiran, a da Plenković pokušava sve to ispraviti. Iz svega je očito kako je sve znao i blagoslivljao preko svog glasnogovornika i drugih najbližih suradnika u svom Uredu.

"Teza da bi AP htio popraviti HDZ ili riješiti korupciju u HDZ-u ne stoji, upravo je suprotno - AP je novi Ivo Sanader", kaže Benčić.

Sanader je isto bio miljenik javnosti i medija u nadi da će transformirati HDZ pa smo vidjeli kako je to završilo, a ni s AP-om neće biti drugačije, ustvrdila je.

Pitat ćemo glavnu državnu odvjetnicu zašto DORH nije istražio to što su Ured premijera i premijer osobno odlučivali o zapošljavanjima i natječajima.

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) samatra kako je problem u hrvatskom društvu što se korupcija ne doživljava kao nešto loše što treba sankcionirati.

"Norme i vrijednosti našeg društva su poremećene, reakcija je građana da ako netko na položaju nije nekome pogodovao, onda je budala, a ne da je časno i odgovorno radio svoj posao. Dok ne promijenimo takav način razmišljanja, HDZ će vjerojatno biti na vlasti”, upozorio je.

Njegov stranački kolega Davor Bernardić dodaje da po podacima Transparency Internationala 96 posto ljudi ne bi prijavilo korupciju.

"Nažalost, hrvatski narod je otupio na korupciju, prihvatio je kao normalnu, što je poražavajuće", kaže Bernardić.

