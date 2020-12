Hrvatska ima ozbiljan problem, jedan dijelimo s cijelim svijetom, a to je pandemija i nema spora da smo se našli u situaciji u kojoj se do sad nismo našli dok je drugi taj da smo od svih članica EU najgori i po zdravstvenom i gospodarskom aspektu, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš naglasivši kako smo prva zemlja u EU po broju novih slučajeva na milijun stanovnika, četvrti po broju umrlih i među zadnjima po broju testiranja.

Korona krizom se upravlja loše, istaknula je, a zdravstveni sustav nije dobro pripremljen. Zato je oporba i pokrenula Interpelaciju o radu Vlade u vezi s pripremom zdravstvenog sustava na posebne okolnosti izazvane epidemijom. Nakon mjesec dana, predsjednik Sabora je tu točku stavio na današnji dnevni red, ali kao posljednju, pa je oporba vladajućima zamjerila što o njoj raspravljaju u kasnim noćnim satima. Naime, rasprava je počela tek oko 21 sat, a oporbeni zastupnici ocijenili su da je to tako da javnost ne bi čula za sve probleme.

- Vlada, ministarstvo zdravstva i Stožer upravljaju ovom krizom, a sve su to manje više isti ljudi, koji nisu dobro pripremili zdravstveni sustav za krizu koja nas je zadesila, a nakon prvih nekoliko mjeseci bilo je jasno što nas čeka na jesen i zimu. Bili su i oni sami toga svjesni jer su stalno ljude upozoravali, a kroz svo to vrijeme nisu provedene mjere da se zdravstveni sustav ne nađe u kaosu u kojem se našao - istaknula je Mrak Taritaš dodavši kako se radi na gašenju požara i to kasno.

Oporba zamjera Vladi što, ne samo da nije pripremila sustav na Covid pacijente, nego i za one koji boluju od ostalih bolesti.

- Što se dogodilo s prevencijom i dijagnostikom svih onih drugih bolesti? Otkazuju se termini, šalju pacijenti u druge bolnice koje o tome ništa ne znaju, stavlja se sustav u hladni pogon - dodala je.

SDP-ova Andreja Marić naglasila je kako će se nakon što prođe epidemija trebati napraviti jasan plan kako će se odgođeni pregledi i operacije nadoknaditi. Istaknula je kako na vidjelo dolazi sve više nagomilanih problema u zdravstvu.

- Od financijskih, dugova, organizacijskih poteškoća, kadrovskih problemi, eskalacije epidemije do prenapregnutosti zdravstvenog sustava - rekla je naglasivši kako ne obezvrjeđuju rad i napore Stožera i Vlade jer nikome trenutno nije lako.

- No, sada nakon devet mjeseci grešaka, dvostrukih kriterija, krivih odluka, vrijeme je da podnesu izvješće i počnu prihvaćati pomoć oporbe i struke. Ne može se reći da ne dajemo konstruktivne prijedloge. Vrludanje u odlukama i nekonzistentnost u radu doveli su do pada povjerenja, zbunjenosti i eskalacije epidemije - poručila je.

Ministar zdravstva rekao je da osjeća enormnu odgovornost za zdravstveni sustav, dodala je Marić naglasivši kako vjeruje da se trudi i da mu nije lako.

- Radio je i bolestan. Priznao je da ima problema, no ako on ima saznanja da ne valja organizacija, da se ne poštuju njegove odluke ni inspekcije, onda mora reagirati, a ne zabijati glavu u pijesak - poručila je.

Zamjera Vladi i Stožeru što u svoj rad nisu uključili psihologe ni komunikologe, kao i netransparentnost u donošenju odluka i do kada će koja vrijediti, a kada se koja donositi.

Sandra Benčić u ime Kluba Zeleno-lijevog bloka istaknula je kako je trenutna epidemiološka situacija katastrofalna, a da su toga svjesni i vladajući pa su zato i stavili raspravu kasno.

- Od tri naša prijedloga, sva tri su bila navečer. Intencija Vlade da se u devet navečer raspravlja oko krize broj 1 sve govori o vašem odnosu prema oporbi - poručila je.

Pita se kako Stožer i Vlada nemaju nimalo samokritičnosti.

- Govori se da je situacija pod kontrolom i da se krizom upravlja dobro, a naših šest županija je na prvih šest mjesta najgore ugroženih regija. Imamo najgore rezultate. Imamo neki peh, da li je Udba? Nešto nije dobro i moramo nešto popraviti - istaknula je.

Podsjetila je kako su tražili da se odluke kojima se ograničavaju prava građana donose dvotrećinskom većinom.

- Mi takve odluke o ograničavanju prava moramo donositi i pristajemo na njih, ali dvotrećinskom većinom. Time bi poslali poruku konsenzusa - rekla je.

Prepirka oko termina rasprave

Na prozivke oporbe zbog rasprave kasno navečer, predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je kako ne može sve točke staviti ujutro.

- Oni koji su tu duže znaju da nikad ovoliko prijedloga nije dolazilo na rasprave nego su čekale mjesecima. Ja sam ovog puta stavio obadvije interpelacije na dnevni red, ali logično je da stavljamo na prvo mjesto prijedloge iz Vlade i dopustit ćete da predsjednik Sabora određuje dnevni red i dinamiku. Nisam nekorektan, da jesam onda vaši prijedlozi ne bi ni dolazili na dnevni red - poručio je.

Tomislav Tomašević (Zeleno-lijevi blok) poručio je kako ovo više nije ni večernji već porno termin.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin složio se da mu kao predsjedniku Sabora Poslovnik daje pravo da određuje dnevni red. No, naglasio je kako je danas najgori dan od početka epidemija, dan s novim rekordom novozaraženih i kako bi bilo primjereno da se o tome raspravlja u ranijem terminu, kako bi i građani to pratili.

- Hrvatska je gotovo prestigla Luksemburg, raste nam i broj umrlih, a ovo danas je prva prilika da se u Saboru razgovara konkretno o mjerama i odgovoru na krizu, mislim da je u interesu javnosti bilo da s raspravi u nekom drugom terminu. Jedno je pravo, a jedno pravda, a pravo nije na vašoj strani jer HRT ne prenosi ovu sjednicu, što po Zakonu treba - poručio je.

Jandroković je istaknuo kako nema veze s uređivačkom politikom HRT-a.

- Postoji Max TV na kojem se može gledati prijenos sjednice, kao i na YouTubeu - rekao je.

I Mostov Nikola Grmoja poručio je kako je vladajućima voda došla do grla pa ne žele da javnost čuje ovu raspravu.

- Ja mislim da je ovo dobar termin jer ujutro ljudi rade, sad su doma pa mogu gledati - poručio je HDZ-ov Anđelko Stričak.

Zastupnica Centra, Dalija Orešković, poručuje kako je situacija eskalirala i izmaknula kontroli. Obrušila se na premijera Andreja Plenkovića i zbog njegova ponašanja prema znanstvenicima i struci.

- Poslušati njih značilo bi da nemamo premijera koji je počeo vladati državom na jedan autoritativan način. Način na koji je počeo voditi državu je krajnje destruktivan i tome će ova oporba stati na kraj - poručila je.

Mostov Miro Bulj također je ocijenio kako je Stožer izgubio povjerenje i kredibilitet zbog kontradiktornih odluka i mjera.

- Pozivali su ljude da se drže mjera, razmaka dok se ministar slikao u zagrljaju s estradnim zvijezdama i onda krivio mlade da će oni napraviti štetu po svoje starije. Ovaj proces je cijeli kontaminiran - poručio je podsjetivši i na slučaj poljoprivrednika koji je sam u svom traktoru izašao na polje iz samoizolacije u svom traktoru i dobio kaznu od 8000 kuna dok su HDZ-ovci pozivali ljude na izbore, a premijer u svibnju proglasio pobjedu nad korona virus.

- Prevario je narod samo da bi mogao održati izbore - rekao je.

Vlada je već ovog tjedna na sjednici odbila Interpelaciju i odgovorila na nju izvješćem učinjenog od početka epidemije do danas.

Ministar zdravstva Vili Beroš, koji je branio postupke Vlade i Stožera, obzirom da je premijer još doma, poručio je kako je premijer proglasio pobjedu u prvom poluvremenu.

- Mi smo bili ti koji smo ukazivali i na drugo poluvrijeme, odnosno na drugi val. Ne znam zašto stalno spominjete estradne zvijezde u množini i da sam ja nešto stavio na Facebook, to jednostavno nije istina. Bilo bi bolje da se nisam tada slikao, ali bilo je određeno obiteljsko okupljanje iz kojeg je nastala ta slika. Mislim da sam mogao proći i bez toga, ali u kontekstu kada broj nije bio velik, kada su mnogi turisti dolazili, to se u tom trenutku nije činilo tako lošim - poručio je Beroš promuklim glasom, za što se i ispričao kao očitu posljedicu od korona virusa, kojeg je nedavno prebolio.

'Moji suradnici mi govore da javnost vjeruju Stožeru i našim mjerama'

Grbin ga je upitao da li je konačno vrijeme da se počne koristiti metoda semafora, a ministar je istaknuo kako od prvog dana epidemiološka struka vodi ovu borbu.

- Oni su svjesni metode semafora, međutim u njihovom promišljanju ta metoda nije bila metoda izbora. Naš odabir je bila svakodnevna evaluacija epidemiološkog stanja i donošenja mjera sukladno istoj - poručio je istaknuvši kako su neke zemlje u okruženju imale metodu semafora, a da ni nakon tvrđeg lockdowna nemaju dobre rezultate.

Što se tiče povjerenja u Stožer, Beroš je istaknuo da ne zna odakle oporbi ta informacija.

- Ne stignem pratiti ankete, ali moji suradnici mi govore da javnost i dalje vjeruje Stožeru i našim mjerama - istaknuo je.

HDZ-ov Branko Bačić naglasio je kako građani od svih institucija u ovom trenutku vjeruju upravo Stožeru.

- 30 posto građana smatra da Stožer odlično radi svoj posao, a 38 posto traži da još pojačajte mjere. Samo tako nastavite - poručio je.

Na Beroševu konstataciju da odluke donosi struka, Benčić je upitala koja to obzirom da su iz Znanstvenog savjeta izbacili petero članova, koje je predlagalo neke druge mjere, poput uvođenja semafora, između ostalog. Upitala ga je i da li on podržava tu odluku premijera o izbacivanju znanstvenika.

- Epidemiološka struka, ravnatelj HZJZ-a, njegovi pomoćnici, najvažniji suradnici, koji su i predstavnici europskih udruženja epidemiologa, su ti koji od početka vode glavnu riječ. Znanstveni savjet je neka druga priča, većina znanstvenika u njemu nisu ni epidemiolozi ni infektolozi ni oni koji se bave virusnim bolestima. Njihovo mišljenje je izuzetno važno i adekvatno, ali ne bave se užom strukom u tom smislu. Kao što mu i ime govori, to tijelo je savjetodavno - rekao je Beroš.

Samo je jednom, dodao je, postupio mimo struke.

- A to je kad sam dao uputu da se osnuju pozivni centri - rekao je ministar.

Kako uopće nije komentirao izbacivanje, uključila se HDZ-ova Maja Grba Bujević, bivša članica Stožera do parlamentarnih izbora, koja je poručila kako ona nema informaciju da su članovi Savjeta izbačeni.

- Prema mojim spoznajama, nitko nije izbačen i svima se zahvalilo na suradnji i svi su zamoljeni da sudjeluju i dalje. Moguće je da nisam informiran do kraja, ali prema mojim spoznajama, nitko nije, pogotovo ne izbačen. To su teške riječi - poručio je pomalo nesiguran što reći.

- Budite sigurni da smo uvažavali različita mišljenja, koja postoje. Znanstvenici i liječnici najčešće sagledavaju jedan aspekt, ali slika je malo šira, slika je i gospodarstvena. Podržavam onaj dio apela za restriktivne mjere koje su ekonomski moguće, to je bit - poručio je.

SDP-ova Katica Glamuzina istaknula je kako joj nije jasno kako smo, ako se mjere donose sukladno situaciji, u proljeće imali lockdown, u vrijeme kad smo imali nekoliko slučajeva zaraze.

- Uspoređujemo neusporedivo. U proljetnom valu nismo znali kuda stvar ide, bio je novi virus, nova bolest, bez spoznaje o težini kliničke slike, broju umrlih. Sada se vidi koliko je zimus klinička slika teža, koliko imamo umrlih, a okolnosti širenja virusa su isti. On je i dalje oko nas, samo se sada horizontalno širi. U onom trenutku smo sukladno našem znanju dali onakav odgovor, a danas sukladno tom iskustvu, novim spoznajama i utjecaju na gospodarstvu, donosimo nove mjere za koje se trudimo da budu primjerene i adekvatne - odgovorio je.

'Zar netko misli da u 21. stoljeću, u doba informatizacije, nešto možemo sakriti? Ne skrivamo ništa'

Oporba nije odustajala od podbadanja premijera i njegovog proglašenja pobjede nad korona virusa.

- Pobjedu je proglasio u prvom valu i to na temelju epidemioloških podataka koji su bili prisutni u tom trenutku. Znate da smo u lipnju imali jedan period kada nismo imali novozaraženih, tek kasnije u srpnju i kolovozu, vjerojatno zbog turizma i ostalih aktivnosti - ponavljao je ministar.

Od prvog dana je strategija Stožera bila transparentno, istinito, jasno komuniciranje s javnošću, naglasio je Beroš.

- Ulog je prevelik. Ulog je zdravlje građana. Zar netko misli da u 21. stoljeću, u doba informatizacije, nešto možemo sakriti, broj umrlih, broj bolesnih, hospitaliziranih? Pa to jednostavno nije moguće. Najtransparentniji smo što možemo biti i ne skrivamo ništa - poručio je.

Kako je došlo do toga da ste kroz rujan, listopad i studeni dobro upravljali krizom, upitala je SDP-ova Mirela Ahmetović.

- Je li kriv virus ili građani, koje ste prozivali za širenje virusa ili krivnja leži na nekonzistentnosti Stožera - pita zastupnica.

Istina je uvijek u sredini, odgovorio je Beroš.

- Sad znamo više o virusu i tom znanju smo prilagođavali mjere, no očigledno je da se virus u okolnostima hladnijeg bremena, dužeg boravka u zatvorenim prostorima širi na drugačiji način. Nismo tada mogli predvidjeti toliko horizontalno širenje virusa u obitelji, jednostavno nismo mogli niti je itko u Europi i svijetu to mogao - poručio je ponovivši kako su druge zemlje uvele i strože mjere pa nemaju puno bolje rezultate ni nakon dužeg perioda.

- Iako i sam osobno vjerujem da restrikcija može spriječiti širenje virusa, ali vidimo da to nije uvijek tako - dodao je.