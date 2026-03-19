Oporba: Dobro je što će se Milanović i Plenković sastati

U očekivanju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na koju su pristali i premijer i predsjednik, iako nepoznatog termina, oporbeni zastupnici smatraju da je dobro da se dva čelnika sastanu i razgovaraju o ratu u Ukrajini i na Bliskom Istoku, dok vrijeme održavanja smatraju manje bitnim.

„Da bi se dogodio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost potrebno je dogovoriti tri stvari – točke dnevnog reda, vrijeme i mjesto, i kada se to usuglasi, onda će se sjednica dogoditi. Usuglasili su se da se Vijeće treba sastati, ali očito postoji prijepor oko termina, ne znam hoće li biti prijepora i oko mjesta. Ne vidim da od tema nominiranih za raspravu postoji prijepor, Vlada je nominirala situaciju u Ukrajini i izraelsko-iranski sukob, a hoće li predsjednik predložiti još neke teme, vidjet ćemo”, izjavio je u četvrtak novinarima u Saboru Arsen Bauk (SDP).

Bilo bi dobro da vrijeme i mjesto održavanja sjednice ne postanu poligon za prepucavanje, ali znamo kako je s njima dvojicom, dodao je.

Na upit novinara o izjavi predsjednika Zorana Milanovića da 'ima vremena' za sjednicu, Bauk je kazao da nije shvatio da će se čekati mjesecima nego da je riječ o pitanju tjedana, prije ili poslije Uskrsa. „Riječ je očito o šahovskoj partiji njih dvojice i ako postoji volja, a obojica su deklarirala da postoji, treba samo dogovoriti vrijeme i mjesto. Hoće li netko biti uvrijeđen što će sjednica biti dva tjedna prije ili tri tjedna poslije, nije toliko bitno”, zaključuje Bauk.

Marin Živković (Možemo!) očekuje da će do tog sastanka doći, s obzirom na to da su i Plenković i Milanović najavili da postoji potreba za time i sada je samo pitanje dogovora oko termina.

Uvijek, ističe, ponavljamo da se ta dva brda trebaju što češće sastajati i razgovarati, pogotovo o stvarima koje su ima zajednička odgovornost kao što je vanjska politika. „Moram reći da se slažem s predsjednikom Milanovićem koji je kazao da nema te riječi koju on može reći na tom sastanku da Vlada Andreja Plenkovića promijeni svoje mišljenje prema Izraelu. Naša Vlada je već toliko duboko u suradnji s Izraelom da sumnjam da postoji prostor da promijene mišljenje”, ocijenio je. Vidjeli smo da od te države nabavljamo oružje, naši ministri tamo redovito putuju i podupiru njihovu Vladu koja provodi genocid i sustavno krši međunarodno pravo, zajedno sa SAD-om, napominje Živković.

Troskot: Na sjednici treba odrediti prioritete

Zvonimir Troskot (Most) smatra da se da je na toj sjednici potrebno odrediti prioritete i koji su najvažniji sigurnosni problemi koji muče Hrvatsku i to Vijeće mora odobriti. „Neovisno o našim susjedima, treba odrediti točku integriranog sustava protuzračne obrane koja se dijeli na tri dijela – vrhunski radari, Rafale avioni i protuzračne rakete na relaciji zemlja-zemlja. To smo dužni imati kao članica NATO-a, kao i obnavljati svoje oružane snage. Na koji način spojiti sva ta tri elementa jedna je od prvih točaka koju treba razriješiti Vijeće za nacionalnu sigurnost”, poručio je.

Usto, dodaje, bilo bi jako dobro da se krenu sastajati kako bi vidjeli što je ključno za našu nacionalnu sigurnost. „A ako je to Vijeće za nacionalnu sigurnost, kako je moguće da kažnjeni Marokanci mogu onako ozlijediti našu policajku i proći nekažnjeno, što je jako bitno pitanje za nacionalnu sigurnost RH. To su top tri teme koje se trebaju rješavati na tom sastanku, a onda sve ostalo”, zaključio je.