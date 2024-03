Oporba i 'kandidat oporbe' bi trebali već reći što kane učiniti

Je li bolje uzeti ”mačka u vreći” ili “lisicu u kokošinjcu”? Ovi parlamentarni izbori su se sveli na tu dvojbu. Hrvatska koja neće zna što neće: glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Lex AP, Borg grupaciju, vladu ustrojenu kao “nacionalni kriminalni sindikat”. Čuli smo to do sada nekoliko puta. Ali što hoće Hrvatska koja hoće? Oporba i “kandidat oporbe” trebali bi konačno reći što kane učiniti za građane. Hoće li poništiti sve sporne Plenkovićeve zakone i vratiti se u “godinu nultu”? Imaju li uopće model za ubrzanje sudskih postupaka? Kako obuzdati eksploziju cijena nekretnina, koja izravno dovodi do smanjenja populacije u Hrvatskoj? Rentijerstvo je postalo nacionalna opsesija, ono djeluje kao autoimuna bolest. U ovoj kampanji banke stoje sa strane i zadovoljno trljaju ruke: nitko ih ne spominje.

