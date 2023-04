Oporba ne smije šutjeti na uhićenja SDP-ovaca. Jer daje HDZ-u priliku da se naslađuje

HDZ je jedva dočekao da se oporbi napije krvi.

Možda i s pravom.

"Nisam čuo od Grbina niti od bilo koga drugoga iz oporbe, Grmoje, Penave ili od gospođe Benčić, da sada zazivaju glavnu državnu odvjetnicu da se očituje zašto postupak nisu pokrenuli DORH-a ili Uskok i zašto ga vodi europski javni tužitelj", izjavio je jučer HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan, komentirajući uhićenja SDP-ovca Đure Horvata i bivših suradnica SDP-ova gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, po nalogu Ureda europskog tužitelja.

"Vrlo jasno se pokazuje distinkcija između oporbe, koja svaki put kada se radi o nekom sličnom slučaju vrlo jasno etiketira i ističe da se radi o HDZ-u", dodao je Habijan, optužujući oporbu da je "vrlo jasno pokazala licemjerje i dvostruke kriterije".

I tako, kad se hapse HDZ-ovci, oporba slavi, a HDZ šuti.

Kad se hapse SDP-ovci, oporba šuti, a HDZ slavi.

Što se njih tiče, korupcija se uvijek događa nekom drugom.

Korupcija nema jednu stranku

Iako, zapravo, posljednja uhićenja u Međimurju i Rijeci zbog malverzacija europskim novcem pokazuju da korupcija, koliko god se to željelo vjerovati, nema samo jednu stranačku iskaznicu. Nego više njih.

Ili je uopće nema.

Damir Habijan ipak odlazi predaleko kad tvrdi da "korupcija nema stranački predznak, već ima svoje ime i prezime", s obzirom da je njegova stranka pravomoćno osuđena zbog korupcije.

Međutim, oporba čini još veću grešku kad svojim glasnim porukama - i još glasnijom šutnjom - ostavlja dojam da je korupcija specijalitet samo i isključivo HDZ-a. Da je endemska, a ne pandemijska pojava.

Šutnja SDP-ovaca

Što su SDP-ovci znali ili nisu znali o malverzacijama u riječkoj gradskoj upravi pod stoljetnom vladavinom SDP-a ne bi bilo ni toliko bitno, kad bi predsjednik i čelništvo SDP-a, zajedno s drugim oporbenjacima, jednako glasno osudili te slučajeve korupcije, kao što glasno osuđuju uhićenja HDZ-ovaca.

Borba protiv korupcije trebala bi biti iznad stranačkih nadmetanja.

Ali oporba ne diže toliku dreku kad budu uhićeni SDP-ovci. Ili kad bude osuđen predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića. Ili kad na optuženičku klupu sjedne bivši SDP-ov gradonačelnik Splita. Ili kad je osuđena bivša SDP-ova županica Sisačko-moslavačke županije.

Ili kad je Milan Bandić s njihovom stranačkom iskaznicom pretvarao Zagreb u poligon za korupciju.

Likovanje HDZ-a

To su slučajevi kad oporba treba dokazivati svoju odanost borbi protiv korupcije, a ne koristiti korupciju samo kao batinu kojom će mlatiti HDZ po glavi. Koliko god on to zasluživao.

Jer time samo daje HDZ-ovu mogućnost za likovanje i naslađivanje.

Kao i za dijeljenje krivnje. Pa da Habijan i drugi mogu održati press konferenciju - kakvu ne održavaju kad se hapse njihovi stranački drugovi - i na primjeru uhićenih SDP-ovaca ili njima bliskih osoba slati poruke kako HDZ, eto, nije korumpirana stranka.

Glasna šutnja oporbe nije samo simptomatična za slučajeve uhićenja ili sudskih postupaka protiv njihovih članova, već je i tipična za sve druge političke reakcije, primjerice za izjave Zorana Milanovića, ali i za afere Peđe Grbina, poput famoznog uzimanja saborske naknade za odvojeni život.

Peđa Grbin nije tada ponudio ostavku, niti je tu ostavku itko tražio.

Korupcija se događa svima

Korupcija, dakle, nije specijalitet HDZ-a, bez obzira koliko se on duboko u nju uvalio i dugo u njoj valjao. Korupcija se ne događa samo HDZ-u, već i drugim strankama i političkim akterima.

A vezanje korupcije samo uz HDZ, kao da nema nikakvih dodirnih točaka s ostalim strankama, zapravo nanosi štetu borbi protiv te korupcije.

Korupcija u HDZ-u nije vijest

I ako ćemo iskreno, korupcija u HDZ-u nije više nikakva vijest. To se, na koncu, od njihovih članova i očekuje, zar ne? HDZ je kronično nepopravljiv, zar ne? Odanost borbi protiv korupcije trebala bi se, stoga, potvrđivati upravo na uhićenjima drugih političkih aktera, iz drugih stranaka, naročito oporbenih.

Jer takvi slučajevi trebali bi oporbu na čelu sa SDP-om više boljeti. Više zabrinjavati. Više motivirati. Oporba bi trebala na njih glasno reagirati.

Svakako glasnije od HDZ-a.

Koji je dobio priliku naslađivati se, premda je to najmanje zaslužio.

