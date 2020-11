Oporba nezadovoljna: 'Dnevni red je promijenjen, nismo se stigli pripremiti za raspravu'

Saborska oporba negodovala je u četvrtak zbog promjene dnevnog reda zbog čega se nisu stigli pripremiti za raspravu, a riječ je o izjašnjavanju o amandmanima na konačni tekst izmjena Ovršnog zakona.

<p>Dnevni red je promijenjen 12 sati prije rasprave, ovo nije bilo na dnevnom redu, materijale smo dobili tek prije pola sata, negodovala je<strong> Sandra Benčić (Možemo)</strong>.</p><p>Kritikama na promijenjen dnevni red pridružili su se i zastupnici Mosta.</p><p><strong>Nikola Grmoja (Most) </strong>ustvrdio je kako to pokazuje odnos prema oporbi te samovolju i bahatost vladajućih, a njegov stranački kolega Ante Kujundžić nazvao sve lakrdijom i oblikom diktature.</p><p>Pretvarate Hrvatski sabor u robota, najbolje da naručite robote da ovdje dižu ruke, nadovezao se Mostov <strong>Miro Bulj.</strong></p><p><strong>Tulio Demetlika (IDS)</strong> kazao je da se ne može pripremiti za raspravu ako materijale dobije u pola noći na e-mail ocijenivši ponašanje vladajućih nepristojnim i neprimjerenim.</p><p><strong>Hrvoje Zekanović (HRAST)</strong> tvrdi da promjena nije napravljena na stranicama Sabora i da je napravljena proceduralna pogreška.</p><p>Predsjedavajući <strong>Željko Reiner </strong>pojasnio je da je izjašnjavanje o amandmanima najavljeno u srijedu navečer i da je objavljeno na stranicama Sabora, da je to uobičajena praksa i da je sve jasno rečeno.</p><p>"Pogledajte e-mail, u utorak ste dobili sve amandmane, a na završetku sjednice jučer najavio sam da ćemo o tome raspravljati, nikakva pogreška nije napravljena”, kazao je Reiner.</p><p><strong>Ante Bačić (HDZ)</strong> rekao je da su amandmanu ubačeni na dnevni red kao bi se o izmjenama Ovršnog zakona moglo glasati u petak. Dogovorena je hitna procedura i sad je problem što je to na dnevnom redu, dodao je.</p><p><strong>Vesna Vučemilović (DP)</strong> pozvala je da se odredi stanka kako bi se smirile strasti, nakon čega je i određena.</p><p>Nakon stanke vladin predstavnik odbio je sve oporbene amandmane na izmjene Ovršnog zakona osim jednog SDP-ovog kojeg je prihvatio djelomično, a prihvatio je sve HDZ-ove i Odbora za zakonodavstvo.</p><p>SDP predložio je da u okolnostima epidemije uzrokovane Covidom-19 Vlada može donijeti odluku o zaustavljanju ovršnih postupaka najdulje na 6 mjeseci, a Vlada predlaže da od zastoja ne budu obuhvaćene ovrhe nad novčanim sredstvima na računima koje provodi Fina i provedba ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima.</p><p>Od HDZ-ovih prihvaćen je amandman da se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokreće podnošenjem prijedloga nadležnom sudu putem informacijskog sustava, kao i amandman kojim se proširuje popis primanja koja će biti izuzeta od ovrha (sindikalne pozajmice, terenski dodatak, pomorski dodatak, naknada za pričuvnike, nagrade učenika te sportske stipendije sportaša s invaliditetom).</p><p>Amandmani Odbora za zakonodavstvo uglavnom su tehničke prirode.</p>