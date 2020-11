Sabor donio Zakon o strancima, Vlada im više neće utvrđivati godišnje kvote za zapošljavanje

Sabor je izglasao većinom glasova novi Zakon o strancima po kojem se više neće utvrđivati godišnja kvota za zapošljavanje stranaca, te kojim se jasnije propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca

<p>Pritom nije prihvaćen nijedan od ukupno 32 amandmana koje su podnijeli oporbeni zastupnici, dok je prihvaćen tek jedan i to onaj saborskog Odbora za zakonodavstvo koji je tehničke prirode.</p><p>Vlada prema novom zakonu više neće donositi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već će poslodavci biti u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provedbu testa tržišta rada.</p><p>Ako se utvrdi da nema nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, poslodavci će tada podnositi zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova, koje će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje za zapošljavanjem konkretnog stranca kod hrvatskog poslodavca. Postupak izdavanja dozvola za boravak i rad, uključujući provedbu testa tržišta rada, pred nadležnim tijelima trajat će najviše 30 dana.</p><p>Zakona propisuje i iznimke od provedbe testa tržišta rada vezano uz deficitarna zanimanja poput tesara, zidara, konobara, mesara te u slučaju sezonskog rada do 90 dana u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu.</p><p>Prema novom zakonu uvodi se i novi institut dugotrajne vize, takozvane vize D, u slučaju da je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak zbog rada, spajanja obitelji, studiranja, istraživanja i srednjoškolskog obrazovanje.</p><p>Novina je i propisivanje te povoljnije reguliranje privremenog i stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, a koji imaju potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.</p><p>Uz to, pod povoljnijim uvjetima i članovi obitelji hrvatskog državljanina mogu steći stalni boravak, kao i stranci maloljetna djeca koja imaju odobren privremeni boravak u trajanju od tri godine, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište.</p><p>Zakon propisuje i mogućnost reguliranja privremenog boravka takozvanim digitalnim nomadima, odnosno strancima koji obavljaju poslove digitalnim putem za inozemne poslodavce.</p><p>Zakon o strancima stupa na snagu od 1. siječnja 2021.</p>