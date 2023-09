Oporba o Banožiću: 'Neka vrati stan i preuzme odgovornost!'

Ministar obrane Mario Banožić trebao bi vratiti stan koji je sam sebi dodijelio nakon što je Visoki upravni sud utvrdio da je bio je u sukobu interesa, poručila je u srijedu saborska oporba a iz Kluba Socijaldemokrata pozvali su gaodnese i ostavku.

Sandra Benčić (Možemo!) poručila je da ministar obrane Banožić nije trebao ni uzimati državni stan zbog kojeg je kažnjen, a kada je već zgriješio, jedino moralno je bilo da taj stan vrati. Jedino moralno je da se on kao ministar ne javlja na natječaj APN kako bi si izgradio treću nekretninu, poručila je.

"Kada ste ministar u državi koja ima najniže povjerenje građana u institucije vlasti, vi idete raditi takvu stvar i pri tome tvrdite da imate pravo na APN. Da, ima pravo, ali na nama političarima je da imamo neki standard više oko toga kako se ponašamo i kako koristimo svoja prava u odnosu na naše odgovornosti”, istaknula je Benčić.

Banožićevu najavu da će se žaliti Ustavnom sudu ocijenila je nevjerojatnom, istaknuvši da tu borbu ne može dobiti ni pravno, a politički sigurno gubi. Nevjerojatno je, kaže, da se ne postavlja pitanje kako premijer Andrej Plenković ostavlja takvu osobu na mjestu ministra".

"Riječ je o osobi koja predstavlja sve ono zbog čega građani nemaju povjerenja u institucije i tipičnom HDZ-ovcu - u svemu prosječan, dobar vojnik partije, došao na poziciju i onda uzima sve što može jer zna da taj trenutak milosti možda neće dugo trajati, pa se mora nakrcati u te četiri godine jer će možda netko 'skužiti' da je ne samo prosječan nego i ispodprosječan”, kazala je Benčić..

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) također smatra da postoji moralna odgovornost Banožića za ono što je napravio i da bi trebao vratiti stan, a onda ponuditi i ostavku.

"Ono što bi bio minimum je da ponudi svoju ostavku, ali poučen načinom na koji funkcionira Vlada Andreja Plenkovića i sam ministar Banožić, ne vjerujem da će se to dogoditi”, kazao je Hajduković.

Banožića na odgovornost poziva i Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti). "Tražimo odgovornost, prije svega Banožića, koji bi trebao stati ispred hrvatskih građana i reći da je napravio nešto što je moralno upitno” rekao je.

No i od drži da se to neće dogoditi jer je takav "modus operandi” Vlade. "Korupcija je sastavni dio Vlade pa me više ništa ne začuđuje, međutim da netko sam sebi dodjeli stan, pa makar imao pravo na to, trebao bi se sam zapitati jer je on ministar i na funkciji”, kazao je zastupnik Suverenista.

"Uz napade (Zorana) Milanovića na Banožića, Plenković će pretpostavljam još žešće braniti Banožića pa makar on pokrao pola države”, zaključio je Milanović Litre.