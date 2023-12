Oporba o Damiru Habijanu: 'To pokazuje da HDZ nema više nikoga u kadrovskom bazenu'

Habijan je lojalan Andreju Plenkoviću, nikad mu se nije usprotivio. No, najveći mi je problem što je on pravnik, a dolazi na mjesto ministra gospodarstva, poručio je šef Suverenista Marijan Pavliček komentirajući novu izmjenu u Vladi, u koju će, potvrdio je premijer Plenković, HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan.

On će naslijediti Davora Filipovića nakon što ga je, podsjetimo, Plenković ekspresno smijenio ovog tjedna - istog dana nakon objave afere u kojoj je sudjelovao njegov savjetnik Jurica Lovrinčević. Izletio je iz Vlade po zapovjednoj odgovornosti jer je on taj koji je Lovrinčevića, uhvaćenog u koruptivnim radnjama i suradnji s Mostom, u svoje ministarstvo doveo.

- Habijan će kao stranački vojnik odraditi svoj dio posla do kraja mandata. A hoće li to biti mjesec, dva ili pet mjeseci, manje je bitno. On je prijelazno rješenje da se u ovom trenutku zatvori ta rupa jer u ovoj Vladi curi na sve strane i ovoj Vladi pomoći više nema. I koji god kandidat došao u ovom trenutku i koje god umijeće imao, ima premalo vremena jer su izbori pred vratima. I zato je premijer sad išao prema tome da uzme čovjeka koji je njemu lojalan i da taj netko taj ministarski posao odradi do kraja - dodao je Pavliček.

Podsjeća kako smo prije samo mjesec dana dobili još jednog novog ministra - onog na čelu MORH-a.

- Do izbora ćemo zbog neke nove afere vjerojatno imati još nekog novog ministra. Uz ovu se Vladu veže toliko afera da je imenovanje novih ministara već postalo uobičajeno - istaknuo je.

'HDZ nema više nikoga'

HDZ-ov kadrovski bazen u potpunosti je presušio, naglasila je Mostova Marija Selak Raspudić.

- Više nema nijednog ozbiljnog, stručnog i relevantnog lica koje bi stalo iza njegovih politika. To da će Habijan biti imenovan ministrom pokazuje da HDZ nema više nikoga. Riječ je o jednom od najvažnijih, ako ne i najvažnijem resoru u zemlji obzirom da taj resor direktno može utjecati na cijene koje se tiču života i standarda svih građana Hrvatske pa bi i u tom smislu na čelu ministarstva gospodarstva zaista trebala biti imenovana stručnija osoba - dodala je.

I Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta ističe kako se radi o čovjeku od povjerenja premijera Plenkovića, kojemu, također je stava kao i ostatak oporbe, nije bitna stručnost ljudi koji dolaze na čela ministarstava.

- Ništa me od Plenkovića ne iznenađuje, Filipović je 30. smijenjeni ministar, a vidjeli smo da kod Plenkovića nije bitna struka, znanje, poštenje nego poslušnost. Habijan je poslušnik stranke, vojnik stranke, najaktivniji zastupnik HDZ-a, jedini ima dozvolu da govori za medije, što znači da ima povjerenje Plenkovića i Gordana Jandrokovića. Mislim da će izdržati mandat jer će, srećom za njega, trajati mjeseci i mislim da će preživjeti ta tri-četiri mjeseca do izbora - poručio je.

'Način ovog imenovanja pokazuje kakav je odnos Plenkovića prema stranačkim kadrovima'

Predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić podsjeća kako će Habijan biti treći ministar gospodarstva otkako je Možemo preuzeo vlast u Gradu Zagrebu, a s kojim će ispočetka trebati razgovarati o problemu Jakuševca.

- No, bit će ministar vrlo kratko. Način tog imenovanja, kao i rješavanja prethodnih 30 ministara koji su otišli svojom voljom, vrlo mali broj, ili zbog korupcijskih afera, pokazuje kakav je odnos Andreja Plenkovića prema stranačkim kadrovima. On ih doslovno uzme, potroši i sažvakane odbaci. Za sve korupcijske afere su oni podnijeli odgovornost, a on nikada nije podnio odgovornost za to što ih je takve izabrao i postavio na ta mjesta - naglasila je Benčić, koja smatra da je vrijeme da ova Vlada ode i da se ide na nove izbore.

- Habijan nema veze s tim resorom, bavi se pravnim pitanjima i sigurno nije kadar za Ministarstvo gospodarstva, ali njima je to zapravo svejedno jer nijedan ministar ministar zapravo nije ministar u toj Vladi, ne donosi samostalno nikakve odluke, sve ih donosi premijer i zbog toga i govorimo da je za sve što se događa, uključujući i korupcijske afere, on sam odgovoran jer takve ljude postavlja - rekla je.