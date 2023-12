Plenković potvrdio odluku: 'Za novog ministra gospodarstva predložio sam Damira Habijana'

Premijer Andrej Plenković je u Bruxellesu i tamo je dao izjavu za medije.

- Odlučio sam predložiti Damira Habijana za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja. Riječ je o zastupniku Hrvatskog sabora koji dolazi iz Varaždina, koji je pravnik, do sada je bio predsjednik gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu, predsjednik Gradskoga vijeća, ima 42 godine, bavio se korporativnim pravom, ima iskustva u poslovnom svijetu, vrlo je ozbiljan”, rekao je premijer Andrej Plenković, piše N1.

- On je to prihvatio, to znaju i čelni ljudi u HDZ-u i Vladi, dobio je i potporu većine, a sastanak parlamentarne većine ćemo održati u ponedjeljak. Na sastanku će se Habijan predstaviti našim kolegama. Nakon toga ću uputiti pismo predsjedniku Hrvatskog sabora zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, načelno smo dogovorili da to bude u srijedu - rekao je.

Ima dva kredita, BMW...

Prije negoli je postao zastupnik u Hrvatskom saboru, Habijan je bio odvjetnik u Odvjetničkom društvu Uskoković i partneri.

Kao zastupnik prima mjesečnu plaću od 2087,20 eura, a uz to mjesečno primi i 199,08 eura, a to u imovinskoj kartici pravda kao primitke koje se ne smatraju dohotka i primitke na koje se ne plaća porez na dohodak.

Ima i dva kredita koji su zajedno teški 98.745,77, te za njih mjesečno izdvaja ukupno 827,41 eura. Tu je leasing za osobni automobil od 32.000 eura.

- Razumijevanja radi, vozim osobno vozilo marke BMW3 2019. godište koje je predmet Ugovora o leasingu i koje je upisano kao vlasništvo leasing društva - naveo je ovaj HDZ-ovac u svojoj imovinskoj kartici.