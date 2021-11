Nakon ostavke ravnatelja Fonda za obnovu u petak Damira Vanđelića ni u Saboru nisu izostale reakcije, a oporbenjaci najvećeg krivca za to vide u premijeru Andreju Plenkoviću koji ne pokazuje političku volju za obnovom i donošenjem neprovedivih zakona.

Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović ustvrdila je da svjedočimo vrhuncu tragikomedije na relaciji Plenković - Vanđelić, koja traje otkako je Vanđelić odbio biti kandidatom HDZ-a za gradonačelnika Zagreba.

Ahmetović:Na Vanđelićevo mjesto neće doći nitko neovisan

Zbog toga se premijer počeo osvećivati dirigiranom nesuradnjom Ministarstva graditeljstva i ministra Darka Horvata s Fondom.

"Tragični rezultat suradnje koje nema je samo jedna odluka o zamjenskoj obiteljskoj kući i tri odluke o obnovi javnih zgrada. To je, pretpostavljam, razlog zašto Vanđelić odlazi s te funkcije", istaknula je.

Ahmetović smatra da na Vanđelićevo mjesto ne može doći nitko tko nije "pod šapom HDZ-a" jer se nitko neovisan neće upustiti u igru Plenkovića i Horvata s građanima, koji u Zagrebu na obnovu čekaju godinu i osam mjeseci, a na Baniji gotovo godinu dana.

"Posebno je neukusno što se Plenković jučer šepurio kao Napoleon gledajući u nebo i prateći 1,1 milijardu eura vrijedne avione, uopće ne mareći da te avione plaćaju i građani Zagreba i Banije koji se smrzavaju", kazala je dodavši kako bi i Horvat trebao otići.

Benčić: Novaca ima, ne i političke volje

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka podsjetila je kako je Vanđelić u više navrata isticao da su problemi u obnovi generirani Ministarstvom graditeljstva i procedurama koje su jako usporile izdavanje rješenja o obnovi.

"Razumijem njegovu frustraciju sporošću i neučinkovitošću, a mislim da je imao dobru namjeru pokrenuti što bržu obnovu. U Zagrebu nije napravljeno ništa od potresa, kao ni na Baniji, za to smatram odgovornim Vladu koja od oba potresa nije napravila nijedan značajniji pomak", rekla je.

Očekuje da će se sada obnova proceduralno ubrzati na temelju izmjena Zakona o obnovi, no bitna je dobra politička volja. Novaca ima, pet milijardi, pa je očigledno da zapinje na političkoj volji i ustroju, ocijenila je.

"I dalje se birokratizira, odužuju se postupci i ne troše se sredstva pa ćemo morati vratiti sredstva iz Europskog fonda solidarnosti, jer nema šanse da se ona potroše do zadanog roka", tvrdi Benčić.

Na pitanje treba li i Horvat otići, odgovorila je kako ni on niti premijer nisu uspjeli napraviti ništa za godinu i pol dana pa bi morali podnijeti odgovornost. No, ne ovisi o ministru hoće li biti obnove nego o premijeru jer on donosi sve odluke, a ministri nemaju nikakvu autonomiju.

Mrak Taritaš: Vanđelić se najviše svađao s Horvatom

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš smatra da je Vanđelićeva ostavka još jedan kamenčić u "mozaiku sramote Plenkovićeve Vlade i HDZ-a, koja se zove obnova nakon potresa".

Fond je ocijenila beskorisnim i zapitala što je Vanđelić radio po neupotrebljivom Zakonu o obnovi te odmah ponudila odgovor - najviše se svađao s ministrom Horvatom.

"Skoro svaki dan smo gledali prepucavanje dva nesposobna čovjeka preko medija i bilježenje vlastitih neuspjeha, nesposobnosti, nerada i neznanja, i tako više od godinu dana", kazala je.

Dok avioni za milijardu eura nadlijeću Zagreb, ljudi u neobnovljenim kućama boje se da će im se od niskog leta tih zastrašujućih mašina odlomiti još koji komad zida ili fasade.

"Možemo mi provincijalnim kičastim ulizivanjem stranim državnicima glumiti da stvari idu dobro, ali obnova nakon potresa pokazuje da ne idu dobro i da Plenkovićeva Vlada nije u stanju odraditi nijedan ozbiljan posao", kaže Mrak Taritaš.