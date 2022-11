Oporba očekuje da premijer riješi problem oko Schengena: 'To je rezultat mlitave politike'

Mlitava i anemična politika daje svoje rezultate. Popuštali smo Mađarskoj, predali sisačku rafineriju, isporučili hrvatsku naftu u Mađarsku kako bismo dobili zeleno svjetlo od njih za Schengen i OECD i onda naiđemo na ovakve poteškoće. Da smo se postavljali puno čvršće i suverenije, rezultati bi bili bolji, a još uvijek bismo imali i sisačku rafineriju i hrvatska nafta bi se obrađivala u Hrvatskoj, komentirao je Mostov Nikola Grmoja neočekivane probleme oko ulaska Hrvatske u Schengen.

Iako se do ovog vikenda smatralo da je stvar riješena jer smo zeleno svjetlo dobili i od Europske komisije i zastupnika u Europskom parlamentu, austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner najednom je istaknuo skepsu glede proširenja šengenskog prostora. Doslovno pet do 12 jer države članice o tome glasaju 8. prosinca. Dok su za Hinu iz austrijskog ministarstva unutarnjih poslova u subotu pojasnili kako Karner nije izrijekom spomenuo Hrvatsku, SDP očekuje od premijera Andreja Plenkovića da riješi ovu neočekivanu situaciju.

- Hrvatska je ispunila sve političke i tehničke uvjete. Dobili smo podršku i u Europskom parlamentu, za to su bili i austrijski europarlamentarci. Što se tiče SDP-a, za nas bi ta priča trebala biti završena i to na pozitivan način za našu zemlju jer smo to i zaslužili. Očito postoji problem unutar političkog saveza europučana u Bruxellesu jer malo je čudno da se, nakon što je sve izglasano, pojave Austrijanci i kažu "mi ćemo biti protiv." Od premijera očekujemo da to raščisti unutra svog EPP-a, da razgovara s Ursulom von der Leyen i austrijskim kancelarom, a da nas nakon toga ministar Gordan Grlić Radman izvijesti gdje smo i što smo - poručuje SDP-ov Mišel Jakšić.

A austrijski kancelar Karl Nehammer već sutra stiže u Banske dvore na sastanak s Plenkovićem. Socijaldemokrat Franko Vidović ne misli da je Austriji zaista problem Hrvatska već da kao problem vide Rumunjsku i Bugarsku jer preko njih ide balkanska ruta migranata. Stoga vjeruje i da ćemo u konačnici i od njih dobiti zeleno svjetlo.

- Hrvatska je više manje uspješna i uspjela je zatvoriti svoje granice kada su u pitanju ilegalni migranti. Austrijski kancelar sutra dolazi u Zagreb i vjerujem da postoji mogućnost razgovora, a vjerujem i da premijer Plenković ima određene argumente zašto Austrija ne bi trebala blokirati Hrvatsku. I predsjednik države Zoran Milanović je također dao obećanje da će razgovarati o tom pitanju pa vjerujem da ćemo uspjeti promijeniti stav Austrije - istaknuo je dodavši kako Hrvatska dugi niz godina s Austrijom ima izuzetno dobre odnose.

- Vjerujem da će naši argumenti biti uvaženi, no ako tako i ne bude, nije to kraj svijeta. Hrvatska je onaj dio koji se tiče ilegalnih migranata uspjela reducirati, svesti na najmanju moguću mjeru. Jasno je da migranti imaju određena prava, ona temeljna ljudska prava, i u tom smislu Hrvatska postupa u redu. Pitanje migranata nije pitanje samo Hrvatske ni Grčke, to je pitanje cijele Europske unije. Jasno je da su način i standard života u EU privlačni, posebice za zemlje u Africi i na Bliskom istoku. Dakle, Europa mora osmisliti zajedničku politiku koja će rješavati pitanje migranata. Ne može se to pitanje prepustiti svakoj zemlji pojedinačno. I Europa radi na tome - kazao je.

Na pitanje bi li moguća austrijska blokada bila veliki "minus" za premijera Andreja Plenkovića ili za cijelu Hrvatsku, Vidović poručuje kako kako je već i ovo minus premijeru.

- Ali u interesu cijele države vjerujem da će Austrija na kraju uvažiti hrvatske argumente i neće ići do kraja s blokadom - rekao je.

Mlitavost u vođenju vanjske politike vidi i Suverenist Marko Milanović Litre.

- Ulazak Hrvatske u Schengen je dobar potez. To bi nam trebalo donijeti veću sigurnost jer je situacija s migrantima, iako je za njih naša zemlja samo tranzitna ruta, problem koji se gura ispod tepiha od početka migrantske krize. Schengen je dobra institucija koja pokazuje benefite. No očito se na europskoj razini događaju neke stvari koje nisu sasvim usklađene sa svim državama članicama i pitanje je samo kako to riješiti na europskoj razini. A poznavajući dosadašnju hrvatsku vlast neće na to biti neke pretjerane reakcije. Bit će to većinom, kako vlast to voli zvati, tiha diplomacija, a ja bih rekao kako je to zapravo mlitavost vlasti u provođenju vanjske politike - istaknuo je.

Iz Zeleno-lijevog bloka naglašavaju kako ovu situaciju treba gledati i kroz dimenziju unutarpolitičkih elemenata u samoj Austriji.

- Tako da za sada mislim da treba stajati na stajalištu da će se to ipak razriješiti do 8. prosinca. Ako bi se dogodilo da se sada zaista blokira ulazak, onda je to zaista ozbiljna greška vanjske politike Andreja Plenkovića i ministarstva vanjskih poslova jer je nezamislivo da nisu poduzeti svi osigurači da se tako nešto ne dogodi. Ali mislim da će se to razriješiti - istaknula je Sandra Benčić.

Tajnik kluba Gordan Bosanac poručuje kako ne treba Schengen gledati samo kao propusnost zaštite granica.

- Schengen ima i svojih drugih elemenata, a jedan od važnijih je sloboda kretanja i austrijskih državljana prema RH, što mislim da je u interesu i Republike Austrije i njenih državljana kada dolaze ovdje na ljeto da ne čekaju na granici nekoliko sati. Tako da ipak mislim da će u konačnici biti pozitivno svjetlo da se uđe u Schengen. Ovo se dogodilo iznenada i neočekivano od partnera u EU i naravno da se to ne bi smjelo desiti u zadnjih pet minuta velikog finala. Za sada ne postoje drugi signali da bi moglo doći do blokade - poručio je.

