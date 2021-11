Mi smo tražili da postupanje prema zastupnicima bude isto kao i prema svim drugim građanima u smislu Covid potvrda i mogućnosti sudjelovanja na sjednicama. Međutim, činjenica je da je Predsjedništvo i danas imalo problem s onim na što smo upozoravali, a to je da se odlukom Stožera ne može ograničavati saborski mandat, istaknula je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

A na njoj je odlučeno da se od 15. studenog, sukladno odluci Stožera, u Sabor može ući samo s Covid potvrdom ili negativnim testom. Za one koji nisu preboljeli bolest, a ne žele se cijepiti niti testirati, omogućit će se rad od doma videovezom.

Ona je, kao i svi zastupnici iz njezina Kluba, cijepljena. Ne vidi u čemu je problem u testiranju onih koji se cijepiti ne žele, kao treći uvjet za dolazak na posao ili ulazak u javnu ili državnu instituciju, ali se slaže sa zastupnikom Domovinskog pokreta Zlatkom Hasanbegovićem da bi se ovakve ograničavajuće mjere ipak trebale donositi u Saboru dvotrećinskom većinom prema članku 17. Ustava.

'Da su se ograničavajuće odluke donijele dvotrećinskom većinom u Saboru, ne bismo imali problem ograničiti rad onim zastupnicima koji se ne žele cijepiti ni testirati'

- Tada ne bismo imali problem da i saborskim zastupnicima ograničimo sudjelovanje na sjednicama pa i online ako se ne žele cijepiti ni testirati. Na ovaj se način, gdje se njima omogućuje online sudjelovanje, pravi distinkcija prema zaposlenicima ovdje u Saboru, ali i svim drugim građanima. Ne bi bila dobra poruka da oni koji nisu cijepljeni, a ne žele se ni testirati, imaju privilegiju rada od kuće, dok oni koji su cijepljeni ili na drugi način imaju Covid potvrdu i napravili su sve da bi društvo izašlo iz ove krize moraju dolaziti na posao - istaknula je dodavši kako je to posebno izraženo u zdravstvenom sustavu, u kojem cijepljeni zdravstveni djelatnici moraju preuzimati posao kolega koji se nisu cijepili.

- Ova odluka se trebala donijeti dvotrećinskom većinom i potpuno jednako za sve građane. Bez obzira što saborski zastupnici imaju drugačiji položaj i nisu zaposlenici Sabora, komunikacijski je to loše, ali i u smislu solidarnosti. Svi smo zajedno u ovome i svi zajedno moramo isplivati pa i podnijeti određene žrtve. Prvi smo to mi saborski zastupnici - poručuje Benčić.

'Saborski mandat se ne može ograničavati odlukama Stožera'

Saborski mandat je Ustavna kategorija i ne može se odlukama Stožera mijenjati i na neki način ograničavati, dodala je.

- To stvara ozbiljni presedan. Postoji dvotrećinska većina koja bi u Saboru izglasala Covid potvrde i to je trebalo tim putem napraviti, no HDZ ne želi ulaziti u to. Oni smatraju da je to riješena stvar, da su donošenjem dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti stvorili uvjete za donošenje odluka Stožera. Ja i dalje mislim da to nije dobro - poručila je.

Smatra da bi građani koji traže testiranje jer se ne žele cijepiti trebali djelomično participirati u troškovima za to, a ne da ide na teret proračuna institucija u kojima rade. Zastupnici, koji ionako maju velike plaće, trebali bi plaćati sami testiranje, poručuje. Osobni izbor necijepljenja podrazumijeva i razinu odgovornosti, naglasila je.

- Nema izbora bez odgovornosti. Trebalo je propisati participaciju troškova testiranja i na taj način stimulirati ljude na cijepljenje. Ovakav način da svi građani, što uključuje i velik broj onih koji su cijepljeni, plaćaju drugima testiranja, pa i saborskim zastupnicima, koji imaju tri puta veću plaću od prosječne, zato što se oni ne bi cijepili, nije normalan. Da se uzima nekome tko ima 4000 kuna plaću da bi se platilo testiranje Zlatku Hasanbegoviću koji ima i više od tri puta veću plaću... pa neka si to plati sam - istaknula je.

Mostovci koji nemaju Covid potvrde će se testirati kako bi mogli sudjelovati u raspravama u Saboru, a ne od doma, ali također smatraju da se o ograničavanju treba raspravljati u Saboru, a ne da takve odluke donosi Stožer.

- Mi ćemo uputiti zaključak da sve one mjere koje onemogućuju građanima da pristupe tijelima državne i javne vlasti raspravi Sabor, a ne da takve odluke donose neka druga tijela. Na Predsjedništvu sam rekao da je sada evidentno jasno da, po svim znanstvenim istraživanjima, i cijepljeni prenose virus tako da Covid potvrde nemaju nikakvog smisla - istaknuo je Mostov Marin Miletić dodavši kako je njihov prijedlog bio da se u tri tjedna testiraju svi građani, i cijepljeni i necijepljeni, kako bi se vidjelo gdje smo.

- Mi svoj posao i zadaću shvaćamo vrlo ozbiljno i, ako se testiramo kada idemo na utakmice ili hodočašća, onda ćemo se definitivno testirati i kada dolazimo na svoje radno mjesto i nemamo nikakvih problema s tim da sami snosimo troškove svog testiranja. Stožer treba dobro razmisliti o smislu Covid potvrda, budući da imamo proboj virusa upravo preko onih koji su cijepljeni tamo gdje ne bi trebalo biti, a to su zdravstvene ustanove i starački domovi - poručio je.

Problem Andreja Plenkovića je, dodao je, što ucjenjuje ljude cijepljenjem, a ne želi preuzeti odgovornost za eventualne nuspojave.

'Puno je toga sporno i mislim da možemo očekivati tužbe'

Istog stava o donošenju ograničavajućih mjera je i predsjednik Kluba Domovinskog pokreta, Stjepo Bartulica.

- Nismo sasvim zadovoljni zaključcima Predsjedništva i mislim da je plenarna sjednica trebala raspraviti o ovim novim mjerama. Pravno gledajući, puno toga je sporno i mislim da možemo očekivati i nove tužbe, da će to trajati i ne znamo ishod. S obzirom na situaciju u kojoj su mnogi građani s pravom zabrinuti i bune se protiv ovih restriktivnih mjera i prava na rad, mudro je i opravdano da Sabor kao najviše zakonodavno tijelo preuzme inicijativu i raspravi o tome - istaknuo je.

Naglasio je kako ovo nije uobičajena situacija i podsjetio kako je predsjednik Republike Zoran Milanović već ranije govorio da treba proglasiti izvanredno stanje obzirom na suspendiranje prava i slobode.

Bartulica ne zna koliko članova njegova Kluba nema Covid potvrdu jer je cijepljenje osobna odluka, ali su, kaže, prepustili na savjest svakog zastupnika kako će se ponašati u sljedećem razdoblju.

- Ja svakako planiram dolaziti u Sabor, prebolio sam prije više od godinu dana zato ću se testirati, no nisu mi drage ove mjere. Dosta ih je nelogično, postavlja se pitanje zašto zastupnici mogu prošetati u restoran ili šoping centar, a mora imati posebne mjere za javne institucije. Ulazimo u novu fazu i ovo ne smije proći bez ozbiljne rasprave u Saboru jer je pitanje imaju li Covid potvrde uopće učinak - poručio je naglasivši kako je već razgovarao s nekoliko ljudi koji su dobili otkaz zbog neposjedovanja potvrde i odbijanja testiranja.

S druge strane, za isto to zastupnici ne mogu dobiti otkaz, ali ni umanjenje plaće. Koliko je to pravedno?

- Ta stvar je definira Ustavom i mi smo tu na privremenom radu, nismo u stalnom radnom odnosu. Ja bih se solidarizirao sa svim građanima, ne vidim zašto bi itko bio izuzetak, ali činjenica je da saborski zastupnici imaju što drugi građani nemaju, godinama se vode rasprave o tome. Ja namjeravam dolaziti ovdje na rasprave, obavljati savjesno svoj posao, ali ću reći i da postoji puno nelogičnih stvari - rekao je.